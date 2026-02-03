Nga công bố video tên lửa đạn đạo Iskander-M tập kích "nơi trú ẩn của pháo HIMARS và trận địa S-300 Ukraine" ở tỉnh Kharkov và Dnipropetrovsk.

"Kíp vận hành tên lửa đạn đạo Iskander-M đã tiến hành đòn tập kích nhằm vào vị trí tổ hợp pháo phản lực HIMARS Ukraine gần làng Volodarovka thuộc tỉnh Kharkov, cùng một hệ thống phòng không S-300 triển khai gần khu dân cư Volnyansk ở tỉnh Dnipropetrovsk", Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 2/2.

Trong video đầu tiên được quân đội Nga công bố, máy bay không người lái (UAV) trinh sát nước này phát hiện mục tiêu được cho là xe chiến đấu HIMARS cùng hai hầm trú ẩn của kíp vận hành.

Khoảnh khắc Iskander-M tập kích 'pháo HIMARS, trận địa S-300' Ukraine Tên lửa Iskander-M tập kích xe HIMARS và trận địa S-300 Ukraine trong video công bố ngày 2/2. Video: BQP Nga

Một tên lửa đạn đạo Iskander-M lao xuống khu vực, rơi cách xe bệ phóng khoảng 20-30 m và tạo ra vụ nổ lớn. Hình ảnh sau đó cho thấy đám cháy lớn, được cho là do xe chiến đấu HIMARS trúng mảnh văng và bắt lửa. "Đòn tập kích đã phá hủy xe phóng và khiến 10 binh sĩ Ukraine thiệt mạng", Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Trong video thứ hai, UAV Nga theo dõi khẩu đội S-300 Ukraine, gồm ba xe chở đạn kiêm bệ phóng, đài chỉ huy và radar điều khiển hỏa lực. Tên lửa Iskander-M lao xuống giữa trận địa, khiến quả cầu lửa và lượng lớn mảnh văng trùm xuống toàn bộ mục tiêu.

Vụ nổ khiến hai tên lửa văng khỏi bệ phóng và bay ra xa, trong khi nhiên liệu rắn của những quả đạn còn lại bốc cháy trong suốt 30 phút. "Toàn bộ tổ hợp S-300 đã bị xóa sổ cùng kíp vận hành", thông báo của Bộ Quốc phòng Nga có đoạn viết.

Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Vị trí tỉnh Dnipropetrovsk và Kharkov. Đồ họa: RYV

Chuyên gia quân sự Ukraine Alexander Kovalenko ngày 1/2 cho biết nước này đã hứng chịu tổng cộng 91 tên lửa đạn đạo Iskander-M và tên lửa S-300 hoán cải trong tháng 1, mức cao kỷ lục từ khi xung đột bùng phát.

Ông ước tính phòng không Ukraine chỉ chặn được khoảng 30% số này, cảnh báo Moskva đang tăng cường sử dụng tên lửa đạn đạo và đây sẽ trở thành một trong những thách thức lớn nhất mà Kiev phải đối mặt trong năm nay.

Các nước phương Tây đã viện trợ cho Ukraine nhiều hệ thống phòng không hiện đại, trong đó uy lực nhất là Patriot, SAMP/T, IRIS-T và NASAMS. Những hệ thống Patriot Ukraine được trang bị tên lửa PAC-3 MSE hiện đại nhất do Mỹ sản xuất, có giá trung bình 4 triệu USD mỗi quả và khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo ở khoảng cách 60 km.

Tuy nhiên, các tổ hợp phòng không Ukraine đã nhiều lần rơi vào tình trạng quá tải và cạn kiệt đạn dược, nhiều khẩu đội cũng bị Nga tập kích và phá hủy. Nga còn liên tục nâng cấp tên lửa đạn đạo Iskander-M và triển khai "tên lửa xác sống" từ tổ hợp S-300, nhằm gây thêm khó khăn cho lưới phòng thủ của Ukraine.

Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti, TASS, AP)