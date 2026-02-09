Khoảnh khắc F-16 Ukraine xả đạn, bắn nổ UAV Nga

Video mới công bố cho thấy tiêm kích F-16 Ukraine khai hỏa pháo nòng xoay, bắn hạ UAV tự sát Geran-2 của Nga ở khoảng cách gần.

Video đăng trên mạng xã hội ngày 9/2 cho thấy máy bay không người lái (UAV) tự sát Geran-2 của Nga đang bay trên một khu rừng, trước khi đột ngột phát nổ. Khoảng hai giây sau, tiêm kích F-16 Ukraine xuất hiện trong hình kèm theo tiếng khai hỏa của pháo nòng xoay M61A1.

Độ trễ âm thanh cho thấy chiến đấu cơ Ukraine khai hỏa ở vị trí cách người quay phim và UAV Nga khoảng 600-700 m. Video cũng ghi lại tiếng reo hò của những người dưới mặt đất và mảnh vỡ rơi xuống khu rừng gần đó.

Khoảnh khắc F-16 Ukraine bắn nổ UAV Geran Tiêm kích F-16 Ukraine bắn nổ UAV Nga trong video công bố ngày 9/2. Video: X/Status-6

Chưa rõ chiếc máy bay Ukraine sử dụng pháo do đã dùng hết cơ số tên lửa hay không đủ điều kiện phóng đạn.

Tiêm kích F-16 được trang bị một pháo M61A1 với 6 nòng cỡ 20 mm, đạt tầm bắn hiệu quả khoảng 3 km và tốc độ khai hỏa tối đa 6.000 phát mỗi phút. Chiến đấu cơ F-16 mang được cơ số 500-511 viên, có thể bắn hết số đạn này trong vòng 5 giây.

Các phi công Ukraine từng nhiều lần dùng pháo nòng xoay trên F-16 để đối phó UAV dòng Geran, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí so với sử dụng tên lửa đối không đắt tiền. Tuy nhiên, giới chuyên gia phương Tây đánh giá giải pháp này là lãng phí máy bay và đe dọa tính mạng phi công.

David Axe, cây bút quân sự của tờ Euromaidan Press, từng chỉ trích Ukraine "phung phí F-16" khi triển khai những tiêm kích trị giá hàng chục triệu USD cho nhiệm vụ đối phó UAV giá rẻ của Nga. "F-16 rất kém hiệu quả trong nhiệm vụ đánh chặn UAV. Hoạt động này cực kỳ nguy hiểm, ngay cả với phi công được đào tạo bài bản", Axe nói.

Các phi công Ukraine thừa nhận UAV Geran-2 là mục tiêu rất khó đối phó, vì tốc độ chậm có thể khiến radar không thể bám bắt hoặc nhầm lẫn chúng với nhiễu địa vật bên dưới. Trong nhiều trường hợp, radar bị mất dấu UAV bay trên mái nhà hoặc nhầm chúng với xe tải di chuyển trên đường. Các phi cơ Geran-2 cũng tỏa ít nhiệt, khiến đầu dò tên lửa tầm nhiệt khó phát hiện.

Vấn đề này buộc chiến đấu cơ Ukraine tiếp cận mục tiêu ở khoảng cách gần để bảo đảm khả năng bắn hạ mục tiêu. Tuy nhiên, điều đó khiến tiêm kích có nguy cơ hư hại bởi mảnh văng từ UAV phát nổ hoặc bị phòng không mặt đất bắn nhầm.

Ukraine đã mất tổng cộng 4 tiêm kích F-16 kể từ khi bắt đầu vận hành hồi tháng 8/2024. Ba chiếc trong số này rơi khi đánh chặn UAV và tên lửa hành trình Nga, còn một máy bay bị phòng không Nga bắn hạ.

Các sự việc khiến Ukraine mất 3 phi công, trong đó có trung tá Oleksiy Mes, người được coi là "ngôi sao" đã góp công lớn trong nỗ lực vận động phương Tây cung cấp F-16 cho Kiev, cũng là một trong 6 phi công Ukraine đầu tiên có khả năng tác chiến với mẫu tiêm kích này.

Nguyễn Tiến (Theo Aviationist, AFP, AP)