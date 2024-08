Khoảnh khắc drone Ukraine tập kích trực thăng Nga trên không

Ukraine đăng video triển khai drone tấn công trực thăng Nga trên không, được cho là lần đầu cách tập kích này được thực hiện trong lịch sử.

Video do văn phòng liên lạc chiến lược của quân đội Ukraine (StratCom) chia sẻ ngày 7/8 cho thấy một thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất (drone FPV) tự sát của lực lượng nước này truy đuổi một trực thăng Nga đang bay trên không. Sau khi đến gần mục tiêu, drone lao từ trên cao xuống và nhắm vào phía sau chiếc trực thăng. Tín hiệu video từ drone bị mất vào thời điểm nó chạm vào đối phương, nên không rõ kết quả của đòn đánh.

Serhii Sternenko, người gây quỹ chế tạo thiết bị bay không người lái (drone) cho quân đội Ukraine, cùng ngày đăng video có nội dung tương tự song dài hơn và rõ nét hơn. "Đây là lần đầu tiên trong lịch sử drone tập kích trúng trực thăng trên không", Sternenko bình luận.

Khoảnh khắc drone Ukraine lần đầu tập kích trực thăng Nga trên không Drone FPV Ukraine tập kích trực thăng Nga tại tỉnh Kursk hôm 6/8. Video: Telegram/Sternerko

Kyiv Post dẫn nguồn tin của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) xác nhận đơn vị M2 thuộc Trung tâm Đặc nhiệm của cơ quan này đã tập kích thành công một trực thăng Mi-28 Nga bằng drone FPV tầm xa tại vùng Kursk của đối phương vào ngày 6/8.

Một nguồn tin an ninh Ukraine khác nói với Newsweek rằng đòn đánh đã khiến chiếc Mi-28 bị hư hại, đánh dấu "một cuộc tấn công thực sự độc đáo vào mục tiêu của kẻ thù".

Từ đầu xung đột, Ukraine thường xuyên triển khai drone FPV nhắm vào các khí tài giá trị cao của Nga, trong đó có trực thăng, song chủ yếu là khi chúng ở dưới mặt đất. Đây là lần đầu tiên có video xác nhận Kiev đã sử dụng loại đạn này để tập kích trực thăng của Moskva trên không.

Chuyên gia quân sự David Axe của Forbes cho biết drone FPV không phải vũ khí hiệu quả để tấn công trực thăng đang bay, do trực thăng thường bay nhanh và cao hơn nhiều so với loại drone trên. Để có thể đánh trúng mục tiêu này, tổ vận hành drone FPV không chỉ cần có kỹ năng điều khiển điêu luyện mà còn cả may mắn.

"Drone PFV thường chỉ mang theo vài kg thuốc nổ, song không cần quá nhiều hỏa lực để hạ trực thăng nếu nhắm trúng vào cánh quạt", Axe cho hay.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về video.

Vị trí tỉnh Kursk, Nga. Đồ họa: RYV

Giao tranh đã diễn ra ác liệt ở tỉnh biên giới Kursk của Nga trong những ngày qua. Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov hôm qua cho biết vào sáng 6/8, "một đơn vị quân đội Ukraine với quân số lên tới 1.000 người đã tấn công với mục tiêu kiểm soát quận Sudzhansky của tỉnh Kursk".

Giao tranh tiếp tục diễn ra trong đêm 6/8 và đến sáng 7/8, lực lượng Ukraine tiến về phía tây bắc thị trấn Sudzha, trung tâm hình chính quận Sudzhansky. Ông Gerasimov tuyên bố quân đội Nga vào ngày 7/8 đã chặn đà cuộc tấn công, khiến ít nhất 100 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và phá hủy 54 xe bọc thép.

Ukraine chưa lên tiếng về thông tin. Dự án dữ liệu tình báo nguồn mở Deep State của Ukraine ngày 7/8 cho biết Nga đã mất ít nhất hai xe tăng và một trực thăng tấn công sau các cuộc giao tranh ở tỉnh Kursk.

Theo Sladkov, blogger quân sự Nga có gần 900.000 người theo dõi trên Telegram, Moskva đã mất hai trực thăng, bao gồm một chiếc Ka-52 và một chiếc có nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực, dường như ám chỉ chiếc Mi-28 trong video.

Phạm Giang (Theo Newsweek, Kyiv Post, AFP)