Trung Quốc dùng drone khử trùng nCoV

Máy bay không người lái đang triển khai phun thuốc thuốc khử trùng ở các thành phố và ngôi làng bị nCov tấn công.

Những chiếc drone được ghi hình bay lơ lửng cách mặt đất vài mét và phun thuốc khử trùng dạng lỏng từ bụng phương tiện ở các tỉnh ven biển như Cát Lâm, Sơn Đông và Chiết Giang. Nhà chức trách địa phương hy vọng việc phun thuốc khử trùng có thể ngăn virus nguy hiểm phát tán rộng hơn dù giới nghiên cứu chưa xác nhận hiệu quả từ phương pháp này.

Dân làng ở thành phố Hà Trạch thuộc tỉnh Sơn Đông sử dụng drone cá nhân để phun thuốc khử trùng trên khu vực rộng 16.000 m2 chỉ trong một buổi sáng. Máy bay không người lái đang trở thành phương tiện triển khai vệ sinh công cộng nhanh hơn nhiều so với phương pháp truyền thống như dùng xe tải.

Tương tự, tỉnh Tứ Xuyên cũng đang tận dụng drone dùng trong nông nghiệp và tuần tra để phun thuốc khử trùng ở những khu vực khó tiếp cận như mái nhà, vườn tược, nhà chọc trời và nơi có cửa ra vào. Qin Chunhong, cán bộ nông nghiệp ở làng Long Phục, tỉnh Tứ Xuyên, khử trùng ngôi làng của anh bằng drone cá nhân hôm 30/1. "Drone có thể bao phủ diện tích rộng hơn và cho kết quả phòng ngừa dịch bệnh rất tốt. Do thuốc khử trùng vô hại với con người, biện pháp này không ảnh hưởng tới đời sống hàng ngày của người dân", Qin cho biết.

Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố là tình trạng y tế khẩn cấp trên toàn cầu hôm 30/1. Tính đến ngày 1/2, số người chết do nCoV tăng lên 259, số ca nhiễm tại Trung Quốc tăng lên 11.791, theo công bố ngày 1/2 của Ủy ban Y tế Quốc gia tại Bắc Kinh. Virus 2019-nCoV đã lan ra hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ khác trên khắp thế giới. Các triệu chứng nhiễm bệnh bao gồm sốt cao, ho, khó thở. Người dân được khuyến cáo đeo khẩu trang kết hợp rửa tay thường xuyên để giảm thiểu nguy cơ nhiễm bệnh.

An Khang (Theo Daily Star)