Biện pháp phòng ngừa nCoV của các hãng hàng không

Nhiều hãng hàng không quốc tế đang ráo riết tiến hành những biện pháp nhằm ngăn chặn nCoV như đeo khẩu trang, sát trùng bề mặt, bỏ vật dụng dễ truyền nhiễm.

Nhân viên Thai Airways phun thuốc sát khuẩn trong cabin máy bay tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở Bangkok hôm 28/1. Ảnh: Reuters.

Trong tình hình số ca nhiễm nCoV ngày càng gia tăng, nhiều hãng hàng không trên thế giới đã hủy các chuyến bay tới Trung Quốc, vùng tâm dịch. Báo cáo mới cho biết nCoV có thể lây lan từ những người không bộc lộ triệu chứng. Đó là lý do ngoài cắt giảm chuyến bay, các hãng hàng không còn tiến hành nhiều biện pháp để bảo vệ phi hành đoàn và hành khách.

Cuối tháng 1, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) đưa ra danh sách khuyến cáo cho hãng hàng không. Những biện pháp liệt kê trong danh sách không bắt buộc đối với mọi chuyến bay của mọi hãng hàng không nhưng vẫn hữu ích trong việc giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Một biện pháp quan trọng trong số đó là thông báo hành khách bị ốm cho cán bộ y tế. Tiêu chí bao gồm hành khách từng ở Trung Quốc bị sốt trên 48 tiếng hoặc sốt kèm ho, khó thở, áp dụng với cả các chuyến không phải bay thẳng từ Trung Quốc. Khi hạ cánh, cán bộ CDC có thể liên lạc với bệnh nhân, tiến hành theo dõi và nếu cần, cách ly những hành khách khác có tiếp xúc gần.

Các khuyến cáo khác trong danh sách yêu cầu tiếp viên hàng không phải rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, phát khẩu trang cho hành khách, đeo găng tay khi xử lý bất kỳ loại dịch cơ thể nào và vệ sinh bề mặt dễ ô nhiễm.

United Airlines cho biết hãng đã phổ biến hướng dẫn của CDC cho phi hành đoàn và trang bị cho máy bay bay tới những vùng nguy cơ cao "trang thiết bị cho phép tiếp viên hỗ trợ an toàn" hành khách bị ốm. Hãng cũng vệ sinh bề mặt cứng mà hành khách thường xuyên chạm vào như buồng vệ sinh, bàn khay, tấm che cửa sổ, tay vịn ghế và nhiều vị trí khác bằng thuốc sát khuẩn sau mỗi chuyến bay. Ngoài ra, United Airlines cũng tổng vệ sinh định kỳ trần, ngăn để hành lý trên đầu, và những bộ phận nội thất máy bay khác.

American Airlines cũng cung cấp trang bị bảo đảm an toàn và điều chỉnh quy định của hãng với đội ngũ tiếp viên. Theo đó, tiếp viên American Airlines có thể đeo khẩu trang trong các chuyến bay giữa Mỹ và châu Á, Australia, New Zealand. Hãng cũng cung cấp nước rửa tay khô cho tiếp viên và khăn ướt sát trùng cho hành khách trên các chuyến bay qua Thái Bình Dương để lau các bề mặt. "An toàn của hành khách và đội ngũ nhân viên vẫn là ưu tiên hàng đầu với chúng tôi", phát ngôn viên của American Airlines cho biết. "Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với CDC và cán bộ y tế cộng đồng để tiếp tục thực hiện bất kỳ biện pháp bảo đảm nào theo yêu cầu".

Hãng hàng không Cathay Pacific của Hong Kong ngừng cung cấp khăn ấm, gối, chăn, sách báo và bán sản phẩm miễn thuế trên các chuyến bay vào Trung Quốc đại lục. Hãng cũng đang xem xét lại quy trình phục vụ bữa ăn chính và ăn nhẹ trong chuyến bay.

Thai Airways cho nhân viên đeo khẩu trang và găng tay khi bay tới vùng có nguy cơ cao. Tất cả máy bay trở về từ Trung Quốc đều được sát trùng toàn bộ sau chuyến bay. Hãng Japan Airlines cho biết phi hành đoàn sẽ đeo khẩu trang trong tất cả chuyến bay nội địa và quốc tế.

An Khang (Theo Business Insider)