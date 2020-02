Bệnh nhân ung thư nguy cơ nhiễm nCoV cao hơn

Trung QuốcCác chuyên gia y tế phát hiện bệnh nhân ung thư dễ nhiễm nCoV hơn, theo nghiên cứu công bố hôm 14/2 trên tạp chí Lancet Oncology.

nCoV xâm nhập vào tế bào qua thụ thể ACE2. Ảnh: AFP.

Các nhà nghiên cứu của Trung Quốc thu thập và phân tích trên 2.007 trường hợp nhiễm nCoV từ 575 bệnh viện trên khắp cả nước. "Do tình trạng ức chế miễn dịch gây ra bởi các phương pháp điều trị như hóa trị liệu hoặc phẫu thuật, bệnh nhân ung thư có nguy cơ nhiễm nCoV cao hơn và tiên lượng kém hơn", bài báo viết.

Nhóm nghiên cứu đề xuất tăng cường theo dõi và điều trị cho bệnh nhân ung thư lớn tuổi nhiễm nCoV và người mắc cùng lúc nhiều bệnh.

Tính đến ngày 17/2, số ca nhiễm nCoV là 71.330, trong đó có 1.775 ca tử vong. Khác với virus corona gây dịch SARS và MERS, ngày càng nhiều ca tử vong do COVID-19 do rối loạn chức năng đa cơ quan thay vì suy hô hấp. Nguyên nhân có thể do sự phân bố rộng rãi ở nhiều cơ quan của enzyme chuyển angiotensin 2 (ACE2), thụ thể giúp nCoV xâm nhập vào tế bào.

An Khang (Theo Xinhua)