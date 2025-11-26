Khát nước sạch giữa rốn lũ

Đăk LăkTrở về nhà sau ba ngày chạy lũ, chị Nguyễn Hiếu không dám dùng nước giếng đục ngầu để tắm cho hai con nhỏ mà phải dè sẻn từng chai nước suối cứu trợ.

Ngày 23/11, nước rút khỏi thôn Thạch Tuân, xã Hòa Xuân, để lại lớp bùn non dày cả tấc. Căn nhà của chị Hiếu, 35 tuổi, như một chiếc vỏ rỗng. Đồ đạc bị cuốn trôi, quần áo trên dây bám đầy bùn đất, nồi niêu xiêu vẹo bên hiên. Mùi ẩm mốc, xú uế bao trùm không gian.

Nhưng nỗi lo lớn nhất của người mẹ này không phải là dọn dẹp đống đổ nát, mà là nước. "Hai đứa nhỏ mấy ngày không tắm, ngứa ngáy khóc suốt. Quần áo ướt sũng chưa kịp giặt, chẳng còn bộ nào sạch để thay", chị Hiếu nói.

Giếng nước của gia đình đã bị nước lũ nhấn chìm, giờ múc lên chỉ toàn mùi bùn tanh, "đến rửa tay còn không dám". Chị hứng nước mưa để rửa tay chân qua loa, còn việc dọn nhà cửa chưa biết làm cách nào.

Bốn ngày qua, nguồn nước duy nhất của gia đình 5 người dựa vào vài lốc nước đóng chai loại 450 ml mua được từ tiệm tạp hóa và hàng cứu trợ. Mỗi chai nước mở ra được chị phân chia cẩn thận, ưu tiên để uống và pha thuốc hạ sốt cho con.

Sáng 23/11, nhiều xe tải chở hàng cứu trợ tiến vào rốn lũ xã Hòa Thinh, Đăk Lăk để tiếp tế lương thực, quần áo, nhu yếu phẩm. Ảnh: Đình Văn

Gia đình chị Hiếu là một trong hàng nghìn hộ dân tại Đăk Lăk đang đối mặt với tình trạng khát nước sạch nghiêm trọng sau trận lũ lịch sử giữa tháng 11.

Tại các khu vực như Đông Hòa, Tây Hòa và Hòa Thịnh, nhà máy nước sạch chính bị ngập sâu khiến hệ thống bơm và điều khiển hư hỏng, buộc phải ngừng hoạt động. Hơn 38.000 khách hàng bị cắt nước sinh hoạt. Các giếng khơi - nguồn nước chủ lực - đều bị ô nhiễm nặng hoặc bị bồi lấp.

Cách nhà chị Hiếu không xa, tại phường Đông Hòa, gia đình chị Mỹ Tiên, 25 tuổi, cũng trong cảnh tương tự. Gia đình 8 người lớn và hai trẻ nhỏ sống dựa vào bánh ngọt, mì gói cứu trợ.

"Nước giếng đục ngầu không thể nấu ăn. Tôi dùng vài chai nước suối ít ỏi pha sữa cho con, người lớn thì nhịn tắm", chị Tiên kể. Mẹ chị lội bùn dọn dẹp suốt buổi, chân tay lấm lem nhưng chỉ dám lau sơ, chấp nhận chịu ngứa ngáy vài ngày.

Anh Hồng Lĩnh, 35 tuổi, trưởng đoàn thiện nguyện từ TP HCM đi cứu trợ vùng lũ từ đêm 19/11, cho biết tình trạng thiếu nước sạch ở địa phương rất nghiêm trọng.

Nhóm của anh đã vận chuyển khoảng 500 thùng nước đóng chai 500 ml từ TP HCM đến các điểm nóng Hòa Thịnh, Đông Hòa và Tây Hòa bằng 5 xe. Đoàn của anh cũng phát thuốc, mền, bánh và sữa cho các hộ dân bị cô lập, ưu tiên nước uống để sử dụng trực tiếp. Dù nhiều đoàn khác tham gia cứu trợ, nguồn nước hiện vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu.

Đồ đạc ngổn ngang trong nhà chị Mỹ Tiên, Hòa Tân, phường Đông Hòa, Phú Yên, sáng 24/11. Ảnh: Mỹ Tiên

Theo lãnh đạo xã Tây Hòa, tình trạng thiếu nước sạch đang làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh. Bùn đất, xác động vật và rác thải theo nước lũ tràn vào giếng khơi khiến nguồn nước mất an toàn. Chính quyền xã khuyến cáo người dân khử trùng nước bằng Cloramin B trước khi sử dụng, nhưng với lượng nước giếng quá đục và ít ỏi, giải pháp này chỉ là tình thế.

Công ty cấp nước địa phương đang huy động nhân lực sửa chữa, thay bơm và thau rửa bể chứa. Dự kiến, việc cấp nước sẽ được khôi phục dần trong vài ngày tới, nhưng với những người dân như chị Hiếu, chị Tiên, mỗi giờ trôi qua trong cảnh thiếu nước sạch đều dài đằng đẵng.

Ngọc Ngân