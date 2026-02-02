Khánh thành trụ sở Cơ quan Chủ tịch nước

Sáng 2/2, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước.

Dự lễ khánh thành dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây mới trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước (số 2 Lê Thạch - Bắc Bộ phủ) sáng nay có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và lãnh đạo các bộ ngành, thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ đánh dấu việc hoàn thành đưa vào sử dụng một công trình quan trọng, mà còn thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa truyền thống lịch sử của cách mạng Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường cắt băng dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây mới Trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước, sáng 2/2. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước nhấn mạnh Bắc Bộ phủ và quần thể các công trình tại đây là không gian lịch sử thiêng liêng của dân tộc, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Chính phủ lâm thời làm việc trong những ngày đầu của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nơi đây đã trở thành biểu tượng của chính quyền cách mạng, Nhà nước độc lập, tự chủ, chính danh, là khát vọng tự do, hòa bình và ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch nước cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm và sự ủng hộ của bộ ngành Trung ương và TP Hà Nội. Ông biểu dương Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước và trách nhiệm, tâm huyết, tình cảm của nhà thầu, cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động trong quá trình thực hiện dự án. Đơn vị nhận bàn giao là Văn phòng Chủ tịch nước cần quản lý, vận hành, khai thác hiệu quả công trình.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường dự lễ bàn giao dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây mới Trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước, sáng 2/2. Ảnh: TTXVN

Phó chánh văn phòng Trung ương Đảng Võ Thành Hưng cho biết chủ đầu tư cùng với nhà thầu đã khắc phục nhiều trở ngại để đáp ứng yêu cầu hài hòa giữa bảo tồn di tích kiến trúc lịch sử với hiện đại hóa, an ninh, an toàn và không gian làm việc trang trọng, hiện đại, xứng tầm vai trò của Cơ quan Chủ tịch nước. Công trình hoàn thành đúng tiến độ sau 12 tháng triển khai.

Vũ Tuân