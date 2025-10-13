Khánh thành nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam

Hà NộiNhà máy điện rác Sóc Sơn có công suất tiếp nhận, xử lý 5.000 tấn rác sinh hoạt mỗi ngày, phát điện 90 MW/giờ, là nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam.

Ngày 13/10, tại xã Trung Giã, UBND TP Hà Nội tổ chức khánh thành Nhà máy Điện rác Sóc Sơn. Công trình được khởi công từ tháng 8/2019, sử dụng công nghệ lò đốt ghi cơ học kiểu Waterleau của Bỉ, đảm bảo tiêu chuẩn môi trường châu Âu và Việt Nam, giúp xử lý triệt để rác thải sinh hoạt mà không cần phân loại đầu vào.

Một góc nhà máy điện rác Sóc Sơn. Ảnh: Ngọc Thành

Phát biểu tại lễ khánh thành, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định việc đưa Nhà máy Điện rác Sóc Sơn vào vận hành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ trong công tác bảo vệ môi trường mà còn trong chiến lược phát triển bền vững của Thủ đô. Nhiều năm qua phần lớn rác thải của Hà Nội được xử lý bằng chôn lấp, không còn phù hợp với yêu cầu phát triển xanh.

Chủ tịch thành phố Hà Nội đề nghị chủ đầu tư Nhà máy Điện rác Sóc Sơn (doanh nghiệp Trung Quốc) khẩn trương triển khai giai đoạn hai của dự án, với công suất 1.600 tấn/ngày đêm, nhằm xử lý toàn bộ lượng rác moi từ các bãi chôn lấp cũ trong Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn.

"Đây là việc làm cần thiết, cấp bách để xử lý tận gốc, triệt để vấn đề ô nhiễm tồn lưu nhiều năm. Dự kiến quá trình này sẽ kéo dài từ 5 đến 7 năm, nhưng chúng ta cần bắt tay ngay, để từng ngày từng bước mang lại không khí trong lành, môi trường sống an toàn cho người dân Thủ đô", Chủ tịch Trần Sỹ Thanh nói.

Video khánh thành nhà máy điện rác lớn nhất nước Nhà máy Điện rác Sóc Sơn được khánh thành ngày 13/10. Video: Huy Mạnh

Hiện mỗi ngày Hà Nội phát sinh hơn 7.600 tấn rác thải sinh hoạt, chủ yếu được đưa về xử lý tại hai nhà máy điện rác Sóc Sơn (Trung Giã) và Seraphin (Tùng Thiện), số ít còn lại xử lý tại các nhà máy nhỏ lẻ hoặc chôn lấp hợp vệ sinh. Nhà máy Điện rác Sóc Sơn có công suất tiếp nhận, xử lý 5.000 tấn rác sinh hoạt mỗi ngày, phát điện 90 MW/giờ. Nhà máy Điện rác Seraphin công suất xử lý 2.250 tấn/ngày, phát điện 37 MW điện sạch/giờ.

