Khánh Hòa thu hồi thêm đất resort chắn biển Nha Trang

UBND phường Nha Trang vừa ban hành thông báo thu hồi phần đất phía đông đường Trần Phú của resort Ana Mandara (Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa). Diện tích bị thu hồi là 1.815 m2 tại phường Vĩnh Nguyên cũ, do doanh nghiệp hết hạn thuê đất và không được gia hạn theo Luật Đất đai 2024. Nhà đầu tư có 24 tháng để tháo dỡ, di chuyển tài sản trên đất.

Một góc biển Nha Trang thông thoáng sau khi tỉnh Khánh Hòa thu hồi đất resort. Ảnh: Trần Chân

Hơn 20 năm trước, Khánh Hòa cho Sovico thuê hơn 28.000 m2 đất bờ biển để xây resort Ana Mandara. Đầu năm 2024, tỉnh thu hồi 20.000 m2, còn lại hơn 8.000 m2 được gia hạn đến cuối năm 2024. Đến tháng 6/2025, địa phương tiếp nhận thêm 6.200 m2, dài 90 m bờ biển, phục vụ người dân và du khách.

Vị trí khu đất được thu hồi. Đồ họa: Đăng Hiếu

Như vậy, sau khi tiếp quản nốt phần đất hơn 1.800 m2 – nơi doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng, cà phê – tỉnh Khánh Hòa đã hoàn tất việc thu hồi toàn bộ diện tích resort chắn biển. Toàn bộ khu đất hiện do Nhà nước quản lý, chỉnh trang để khai thác công cộng.

Bùi Toàn