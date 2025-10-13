Khánh Hòa mời đầu tư khu đô thị gần 4.900 tỷ đồng

Khu đô thị mới Diên Thạnh gần 140 ha tại hai xã Diên Lạc và Suối Hiệp sẽ được đấu thầu chọn nhà đầu tư.

Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa thông báo mời đầu tư khu đô thị mới Diên Thạnh thuộc địa bàn hai xã Diên Lạc và Suối Hiệp. Khu vực này gần với hai tuyến giao thông lớn gồm quốc lộ 1A và quốc lộ 27C.

Tổng diện tích dự án gần 140 ha, trong đó hơn 2,4 ha đất dành cho phát triển nhà ở thương mại như biệt thự, liền kề, chung cư hỗn hợp. Dự án còn được bố trí gần 6,4 ha để phát triển nhà xã hội.

Tổng vốn đầu tư khu đô thị mới Diên Thạnh khoảng 4.900 tỷ đồng, tiến độ triển khai trong 7 năm, dự kiến vận hành vào quý III/2032. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ trở thành khu đô thị hiện đại có nhiều tiện ích xanh.

Theo quyết định, nhà đầu tư được khai thác kinh doanh trên phần diện tích đất thương mại, đồng thời phải hoàn thiện và bàn giao hệ thống hạ tầng kỹ thuật - xã hội cho địa phương quản lý. Dự án cũng sẽ dành một phần quỹ đất bố trí tái định cư tại chỗ cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Khánh Hòa là một trong những thủ phủ du lịch nghỉ dưỡng ở duyên hải Nam Trung Bộ. Thị trường bất động sản khu vực này phát triển mạnh trong nhiều năm qua. Năm ngoái, tỉnh đã thu hút 25 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 51.000 tỷ đồng. Nhiều chủ đầu tư lớn quan tâm và phát triển dự án tại tỉnh như Vingroup, Sun Group, Ecopark, Hòa Phát, Sovico.

Đơn cử, tại Cam Ranh, liên danh Vinhomes được duyệt đầu tư khu đô thị ven vịnh Cam Ranh với quy mô vốn gần 3,5 tỷ USD. Vinhomes cũng góp mặt trong liên danh đầu tư khu đô thị mới Cam Lâm, quy mô khoảng 10 tỷ USD, triển khai đến 2037.

Đình Trí