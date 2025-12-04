Khánh Hòa, Lâm Đồng ngập sâu, quốc lộ 1 bị lũ chia cắt

Mưa lớn từ tối qua khiến nhiều khu vực ở Lâm Đồng và Khánh Hòa ngập nặng, quốc lộ 1 cùng một số tuyến đường bị lũ chia cắt, giao thông gián đoạn.

Sáng nay, nước từ ruộng đồng và khu dân cư tràn qua quốc lộ 1A tại ngã ba Gộp, xã Hồng Sơn (Bình Thuận cũ, nay thuộc Lâm Đồng), ngập khoảng nửa mét trên đoạn dài gần 100 m. Một số đồ đạc của nhà dân bị cuốn ra đường. Nước chảy xiết làm xô lệch dải phân cách trên đường, gây mất an toàn. Lực lượng chức năng chốt chặn hai đầu đoạn ngập.

Nước lũ gây ngập quốc lộ 1 qua xã Hồng Sơn. Ảnh: Duy An

Tại xã Sông Luỹ, quốc lộ 1 qua khu vực cầu Ông Vạt cũng ngập do nước từ thượng nguồn đổ về trong đêm. Đến sáng, nước rút bớt, xe lớn có thể đi qua. Chính quyền hỗ trợ người dân vùng trũng di dời tài sản, trẻ em và người già; chưa thống kê được thiệt hại.

Mưa đầu nguồn suốt đêm tiếp tục đổ về các xã thuộc huyện Hàm Thuận Bắc cũ, nhiều khu vực ở Tuy Phong như Liên Hương, Phước Thể... cũng ngập do nước thoát không kịp.

Ngập úng nhiều nơi khiến chính quyền di dời người dân. Ở xã Hiệp Thạnh cách Đà Lạt hơn 30 km, từ 1h hôm nay nước dâng nhanh, chính quyền liên tục cảnh báo người dân không qua vùng nước xiết và sơ tán người già, neo đơn.

Nước xiết xô lệch dải phân cách cứng giữa quốc lộ 1 qua xã Hồng Sơn. Ảnh: Duy An

Quốc lộ 20 qua xã Hiệp Thạnh ngập 0,3-1 m, nhiều nhà dân bị nước tràn vào. Đến sáng nay, 16 hộ ở vùng trũng đã được đưa đến nơi an toàn, nhiều hộ khác tự di chuyển lên khu vực cao.

Tại Khánh Hòa, mưa kéo dài từ tối qua làm nhiều khu vực ngoại thành Nha Trang ngập gần nửa mét. Đường Nguyễn Lương Bằng ngập sâu, nhiều người phải dắt xe qua đoạn trũng ven sông Cái. Khu Phú Trung (phường Tây Nha Trang) cũng ngập cục bộ, một số người dân dùng máy cày di chuyển. Chính quyền dùng oa phát thanh liên tục cảnh báo.

Anh Văn Bình (phường Bắc Nha Trang) cho biết nước dâng nhanh từ đêm qua, vợ chồng anh phải kê đồ lên cao đề phòng. "Trận lũ trước đã mất nhiều tài sản, nếu hôm nay nước vào, cả nhà phải tiếp tục thuê trọ", anh nói.

Một số tuyến đường được bố trí lực lượng cảnh giới, cấm xe qua vùng ngập. Đến 9h, nước có dấu hiệu dâng chậm lại.

Lực lượng cứu hộ đi kêu gọi người dân phường Bắc Nha Trang di dời. Ảnh: Trung Ngọc

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới do bão Koto suy yếu, từ đêm 3 và sáng 4/12, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi kéo dài đến Đăk Lăk, Khánh Hòa và Lâm Đồng xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông. Nhiều trạm ghi nhận lượng mưa trên 180 mm, gồm Bà Nà (Đà Nẵng) 228,2 mm; Phan Dũng (Lâm Đồng) 202,4 mm; Khánh Hiệp (Khánh Hòa) 196 mm; Trà Nham (Quảng Ngãi) 189 mm.

Trong 24-48 giờ tới, khu vực Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng phổ biến 40-80 mm, cục bộ trên 120 mm; nguy cơ xuất hiện mưa lớn cường độ mạnh trên 100 mm trong ba giờ.

Ngoài ra, phía Đông Gia Lai, Đăk Lăk, Lâm Đồng, Khánh Hòa và miền Đông Nam Bộ có mưa 20-40 mm, nơi cao hơn 80 mm; Tây Nguyên và miền Tây Nam Bộ mưa rào, dông rải rác 10-30 mm, cục bộ vượt 60 mm.

Nhóm phóng viên