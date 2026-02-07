Khánh Hòa đặt mục tiêu đón 33 triệu khách du lịch năm 2030

Khánh Hòa đặt mục tiêu có khoảng 100.000 phòng lưu trú, tổng thu du khách đạt 9 tỷ USD, đón 33 triệu lượt khách lưu trú vào năm 2030.

Thông tin được ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh nêu tại lễ công bố Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, chiều 6/2.

Theo đó, tỉnh đặt mục tiêu trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế - thuộc nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về phát triển du lịch, từng bước củng cố vị thế là điểm đến tiêu biểu của khu vực Đông Nam Á với thương hiệu "dễ nhận diện và hệ sinh thái du lịch thống nhất".

Một góc bờ biển Nha Trang. Ảnh: Bùi Toàn

Trong đó, đến năm 2030, tỉnh dự kiến đạt khoảng 100.000 phòng lưu trú du lịch (75% đạt chuẩn 3-5 sao); tổng thu từ khách du lịch đạt 9 tỷ USD, đóng góp 20% vào GRDP; đón 33 triệu lượt khách lưu trú (khách quốc tế chiếm 40-45%); thời gian lưu trú bình quân 4-5 ngày/khách; mức chi tiêu tăng 1,5-2 lần so với năm 2025; du lịch tạo việc làm cho hơn 300.000 lao động.

Để hoàn thành mục tiêu này, chiến lược xác định 6 nhóm giải pháp then chốt gồm: phát triển du lịch Khánh Hòa thành điểm đến nổi bật; xây dựng thương hiệu; nâng cao khả năng kết nối và tiếp cận; nâng tầm trải nghiệm du khách; bảo đảm nguồn lực tài chính và tăng cường quản trị thông minh. Các nội dung này được cụ thể hóa thành 36 nhiệm vụ trọng tâm, tập trung vào hoàn thiện thể chế, chính sách và nâng cao năng lực quản lý nhà nước.

Chiến lược nhấn mạnh vai trò của chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, quản trị điểm đến hiện đại, phát triển kinh tế ban đêm, sản phẩm du lịch biểu tượng gắn với giá trị văn hóa - di sản như: Yến sào, trầm hương, văn hóa Chăm, lễ hội Ka-tê, góp phần tạo nên bản sắc riêng cho du lịch tỉnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Long Biên nhấn mạnh việc ban hành chiến lược "là bước đi quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị cao của tỉnh" trong việc đưa du lịch phát triển bứt phá, bền vững, trở thành động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Nha Trang - Khánh Hòa là điểm đến quen thuộc của du khách quốc tế với vịnh biển đẹp, bãi cát trắng, nước trong xanh và khí hậu ôn hòa. Năm 2025, Khánh Hòa đón 16,4 triệu lượt khách, tăng gần 14,4% so với năm 2024, trong đó khách quốc tế đạt 5,5 triệu lượt, tăng hơn 13,4%. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 66,7 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 16,8% so với năm 2024, đạt 100% chỉ tiêu.

Bùi Toàn