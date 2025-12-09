Khánh Hòa cảnh báo lũ lụt ba ngày mưa lớn

Tỉnh cảnh báo cơn mưa lớn từ ngày 9 đến 11/12 nguy cơ xuất hiện đợt lũ mới, các địa phương cần chủ động đề phòng, lên phương án ứng phó.

Chỉ đạo trên được UBND tỉnh Khánh Hòa gửi đến các sở, ngành trước dự báo mưa lớn kéo dài.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, từ chiều 9 đến 10/12, Khánh Hòa mưa vừa đến to, tổng lượng 50-120 mm, nơi cao trên 180 mm. Nguy cơ xuất hiện lũ ở mức báo động 1-2, riêng sông Cái Nha Trang xấp xỉ báo động 2. Mưa giảm từ ngày 11/12.

Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, Nha Trang, ngập nặng do mưa lũ, ngày 20/11. Ảnh: Bùi Toàn

UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường, đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ dự báo, thông tin kịp thời cho chính quyền cơ sở và người dân chủ động ứng phó; đồng thời huy động lực lượng khắc phục hậu quả thiên tai vừa qua.

Các địa phương phải rà soát khu dân cư ven sông suối, vùng trũng, khu vực có nguy cơ lũ, vận động người dân kê cao tài sản, tổ chức sơ tán khi cần thiết; bố trí lực lượng túc trực để xử lý tình huống bất thường.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh được giao chuẩn bị phương tiện, thiết bị tại các điểm xung yếu, sẵn sàng cứu nạn. Sở Công Thương chỉ đạo đơn vị điện lực đảm bảo nguồn điện, bảo vệ hệ thống và duy trì nguồn cung hàng hóa thiết yếu.

Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông rà soát, bảo vệ hạ tầng, hạn chế sự cố trong mưa lũ.

Các đơn vị quản lý hồ chứa phải vận hành điều tiết theo quy trình, tạo dung tích đón lũ, giảm ngập vùng hạ du; theo dõi sát diễn biến mưa, mức nước thượng – hạ lưu và kịp thời báo cáo khi có bất thường.

Khánh Hòa là một trong các địa phương thiệt hại nặng trong đợt mưa lũ kéo dài ở Nam Trung Bộ vừa qua. Tỉnh ghi nhận 22 người chết, hơn 1.000 ngôi nhà hư hỏng hoặc sập, hàng nghìn gia súc gia cầm bị cuốn trôi, nhiều tuyến đường và hoa màu thiệt hại, tổng ước tính hơn 5.000 tỷ đồng.

Bùi Toàn