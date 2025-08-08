Khán đài 30.000 chỗ phục vụ đại lễ A80

Từ ngày 9/6, Hà Nội triển khai dự án xây dựng các hạng mục phía nam quảng trường Ba Đình. Dự án gồm phá dỡ 4 biệt thự cũ, mở rộng 4 dãy ô cỏ về phía nam sân cỏ trung tâm, lắp đặt hàng rào an ninh dọc đường Độc Lập và khu vực chùa Một Cột.
Hai khán đài chạy dọc đường Độc Lập phía tòa nhà Quốc hội đang được lắp đặt nhằm phục vụ đại biểu tham dự đại lễ.
Thợ đang bắn cố định ghế nhựa vào giàn giáo.
Đại lễ A80 được tổ chức sáng 2/9 tại quảng trường Ba Đình. Theo kế hoạch, sau nghi thức rước đuốc truyền thống, chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu thì 7h45 bắt đầu lễ diễu binh, diễu hành.
Có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tại quảng trường Ba Đình gồm: Lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa; pháo lễ; không quân bay chào mừng; diễu binh, diễu hành; đứng làm nền và cuối cùng là lực lượng xếp hình và chữ.
Trong ảnh một bên khán đài, hàng ghế xanh đã lắp đặt xong. Cách đó không xa, 4 màn hình LED lớn được lắp đặt.
Để kịp tiến độ, công nhân chia làm nhiều ca, làm việc bất kể nắng mưa.
Sân khấu chính nằm cạnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được hoàn thiện.
Chiến sĩ công binh dò mìn trên quảng trường Ba Đình.
Lực lượng diễu binh, diễu hành gồm 4 khối nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang (26 khối quân đội, 17 khối công an), trong đó có khối quân đội nước ngoài; xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an; diễu binh trên biển; 12 khối diễu hành quần chúng; một khối làng văn hóa thể thao.
Hệ thống thông tin, truyền thanh, truyền hình cũng được bổ sung nhằm phục vụ công tác tổ chức và đảm bảo an ninh, thông tin liên lạc trong thời gian diễn ra đại lễ.
Vườn hoa đối diện Bộ Ngoại giao được xén bớt để mở rộng đường. Nhiều tuyến đường quanh quảng trường Ba Đình cũng được bỏ dải phân cách giữa, lát lại đá vỉa hè và kẻ vạch sơn đường.
Giang Huy