Khán đài 30.000 chỗ phục vụ đại lễ A80

Có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tại quảng trường Ba Đình gồm: Lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa; pháo lễ; không quân bay chào mừng; diễu binh, diễu hành; đứng làm nền và cuối cùng là lực lượng xếp hình và chữ.

Trong ảnh một bên khán đài, hàng ghế xanh đã lắp đặt xong. Cách đó không xa, 4 màn hình LED lớn được lắp đặt.