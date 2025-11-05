Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 khai mạc sáng 5/11, dự kiến kéo dài hai ngày để thảo luận về công tác Đại hội 14 và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

Tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì và phát biểu định hướng thảo luận; Chủ tịch nước Lương Cường điều hành chương trình làm việc.

Hội nghị sẽ tập trung vào hai nhóm vấn đề lớn gồm công tác chuẩn bị Đại hội 14 của Đảng và nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, trong đó nội dung về công tác Đại hội được xác định là trọng tâm.

>>> Ảnh phiên khai mạc hội nghị

Phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 14, khóa 13, sáng 5/11. Ảnh: TTXVN

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh thời gian gấp, công việc nhiều, yêu cầu cao, "nhưng càng trong thời khắc quyết định, chúng ta càng phải nỗ lực, tranh thủ thời gian, làm việc với tinh thần vượt qua thách thức, vượt qua chính mình với tư duy chiến lược và hành động quyết liệt vì lợi ích quốc gia-dân tộc, vì vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam".

Tổng Bí thư đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị nêu cao trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, phát huy trí tuệ tập thể, thẳng thắn, xây dựng, quyết đoán trong lựa chọn phương án tối ưu vì lợi ích quốc gia, dân tộc cũng như trong đóng góp ý kiến với các nội dung trong chương trình nghị sự của Hội nghị.

Hội nghị dự kiến làm việc đến ngày 6/11.

Vũ Tuân