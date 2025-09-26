'Việt Nam sẽ có Luật về Trí tuệ nhân tạo'

14h15 5 nguyên tắc xây dựng Luật Trí tuệ Nhân tạo

Phát biểu khai mạc Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam (AI4VN) 2025, ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ chia sẻ những định hướng quan trọng trong việc xây dựng hành lang pháp lý cho AI tại Việt Nam, khẳng định vị thế tiên phong của quốc gia trong lĩnh vực này.

Ông Phương cho biết, dự kiến, Luật Trí tuệ nhân tạo sẽ được trình Quốc hội vào năm 2025, đưa Việt Nam trở thành một trong số ít các quốc gia có khung pháp lý toàn diện về AI.

Ông Bùi Hoàng Phương Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh: Giang Huy

Dự thảo Luật được xây dựng dựa trên 5 nguyên tắc cốt lõi: lấy con người làm trung tâm, đảm bảo an toàn và minh bạch, phát triển bao trùm và bền vững, quản trị cân bằng và hài hòa. Một trong những điểm nhấn của dự luật là việc quản lý AI theo mức độ rủi ro, trong đó các hệ thống AI có rủi ro cao sẽ chịu sự giám sát chặt chẽ. Quy định về tính minh bạch và dán nhãn cũng được chú trọng, yêu cầu người dùng phải được thông báo rõ ràng khi tương tác với AI, nhằm giải quyết những thách thức trong việc phân biệt giữa nội dung do người và máy tạo ra.

Bên cạnh việc quản lý, luật cũng hướng đến mục tiêu tạo động lực phát triển, với các cơ chế chính sách ưu đãi đặc biệt cho nghiên cứu và phát triển AI. Bộ Khoa học Công nghệ cũng đang tiên phong ứng dụng AI vào hoạt động nội bộ, điển hình là trong việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, giúp giải phóng sức lao động và tiết kiệm thời gian đáng kể.

Cuối cùng, vấn đề đạo đức AI được nhấn mạnh là một nội dung thảo luận trọng tâm. Các thách thức trong giáo dục, y tế và tài chính đều đòi hỏi một khung khổ đạo đức rõ ràng, nơi quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về con người.

"Ngày hội được kỳ vọng sẽ là diễn đàn quan trọng để các chuyên gia đóng góp ý kiến, giúp Bộ Khoa học Công nghệ hoàn thiện hành lang pháp lý, thúc đẩy một hệ sinh thái AI phát triển mạnh mẽ và có trách nhiệm tại Việt Nam", ông Phương nói.