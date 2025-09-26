Việt Nam sẽ có Luật về Trí tuệ nhân tạo

Hà NộiThứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương cho biết Luật Trí tuệ nhân tạo dự kiến sẽ trình Quốc hội cuối năm nay, đưa Việt Nam trở thành một trong số ít quốc gia có khung pháp lý toàn diện về AI.

Chiều 29/9 Ngày hội trí tuệ nhân tạo Việt Nam AI4VN 2025 với chủ đề "Vietnam in the Global AI Race - Việt Nam trong cuộc đua AI toàn cầu", được khai mạc tại Hà Nội. Sự kiện có sự tham dự của hàng trăm đại biểu, nhà quản lý, đại diện doanh nghiệp, những người yêu công nghệ, sinh viên các trường đại học.

Phát biểu khai mạc sự kiện Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương cho biết Chính phủ đang giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng Luật Trí tuệ nhân tạo. Khi được ban hành, Việt Nam là một trong rất ít các quốc gia có hành lang pháp lý rõ ràng và đầy đủ về AI.

Theo Thứ trưởng, Luật Trí tuệ nhân tạo được xây dựng dựa trên năm nguyên tắc cơ bản: lấy con người làm trung tâm; bảo đảm an toàn an ninh mạng; tự chủ quốc gia và hội nhập quốc tế; phát triển bao trùm và bền vững; quản trị cân bằng và hài hòa.

Ông cho biết một trong những điểm nhấn của dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo là quy định quản lý theo mức độ rủi ro. Theo đó, các hệ thống AI có rủi ro cao sẽ chịu sự giám sát chặt chẽ. Những nội dung liên quan đến tính minh bạch và dán nhãn cũng được quy định rõ, đảm bảo người dùng được thông báo khi tương tác với AI, nhằm giải quyết thách thức trong việc phân biệt giữa nội dung do con người và máy tạo ra.

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Giang Huy

Dự thảo luật hướng đến tạo động lực phát triển, với cơ chế ưu đãi cho nghiên cứu và ứng dụng AI. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đang thử nghiệm áp dụng AI trong soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, giúp tiết kiệm thời gian và nguồn lực.

Tại sự kiện, Thứ trưởng gợi mở việc xây dựng hệ sinh thái mở cho AI với ba giá trị cốt lõi: độc lập công nghệ, chi phí và khả năng tiếp cận, cùng giá trị cộng đồng được học hỏi. Tuy vậy, ông cũng nhắc đến việc cần lưu ý vấn đề về đạo đức AI.

Ông nhấn mạnh, hành trình phát triển AI tại Việt Nam đòi hỏi sự cân bằng giữa đổi mới sáng tạo và trách nhiệm xã hội, cùng sự phối hợp giữa doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và cơ quan quản lý. Bộ Khoa học và Công nghệ cam kết hoàn thiện khung pháp lý, thúc đẩy ứng dụng thực tiễn và xây dựng hệ sinh thái AI minh bạch, mở.

Sau phát biểu khai mạc, ông Kim Wimbush - Tham tán CSIRO kiêm Giám đốc Chương trình Aus4Innovation tại Việt Nam, có bài phát biểu chào mừng.

Ông cho biết, chủ đề năm nay phản ánh tầm nhìn của Việt Nam trong tận dụng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thúc đẩy đổi mới để phát triển đồng thời đóng góp vào tiến bộ toàn cầu. Phía Australia tự hào đồng hành cùng Việt Nam trong hành trình này.

Theo ông Wimbush, quan hệ đối tác đổi mới giữa hai nước được khởi động năm 2017 và được củng cố từ 2024, với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là trụ cột của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Hai bên đã phối hợp chuyên môn nhằm bảo đảm công nghệ mới, trong đó AI được phát triển có trách nhiệm và bền vững.

TS Kim cho biết, bên cạnh ứng dụng thực tiễn, Việt Nam và Australia có nhiều hợp tác. Tháng 6/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố hướng dẫn AI có trách nhiệm đầu tiên, với sự hỗ trợ từ CSIRO và Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Năm nay, quan hệ hợp tác được nâng tầm với việc ra mắt Trung tâm Công nghệ Chiến lược Australia - Việt Nam, tập trung vào 5G, 6G, an ninh mạng, AI và chuyển đổi số. "Đây là cột mốc quan trọng, khẳng định cam kết của chúng tôi trong hỗ trợ Việt Nam thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển", ông nói.

Ông Wimbush đánh giá, những sự kiện như AI4VN là cơ sở để chính phủ, giới nghiên cứu, doanh nghiệp và nhà đổi mới cùng hợp tác, khai thác tiềm năng của AI vì lợi ích chung.

Việt Nam đang nổi lên như một điểm sáng về AI

Tại sự kiện, các chuyên gia cho rằng Việt Nam đang nổi lên như một điểm sáng tiềm năng về AI trong khu vực, song vẫn đối diện thách thức lớn về hạ tầng và chiến lược phát triển.

Ông Lê Hồng Việt, Tổng Giám đốc FPT Smart Cloud, nhận định cuộc đua AI toàn cầu nóng lên từng ngày, tập trung vào hai lĩnh vực chính: phát triển mô hình nền tảng và nghiên cứu học thuật. Dẫn số liệu từ IDC và PwC, ông cho biết AI có thể đóng góp gần 20.000 tỷ USD cho kinh tế thế giới, tăng thêm 15% GDP toàn cầu vào năm 2035.

Mỹ hiện dẫn đầu với 40 mô hình AI hàng đầu, cùng tổng vốn đầu tư tư nhân hơn 470 tỷ USD. Trung Quốc theo sát với 15 mô hình chất lượng cao và hơn 817.800 bằng sáng chế, ngày càng thu hẹp khoảng cách về chất lượng mô hình.

"Trong bức tranh đó, Việt Nam được xếp vào nhóm tiềm năng mới nổi của ASEAN", ông nói. Việt Nam hiện đứng thứ 6 trong 40 quốc gia về mức độ sẵn sàng cho kỷ nguyên AI. Tỷ lệ chấp nhận AI trong nước cũng cao, với 42% dân số và 65% doanh nghiệp vừa và nhỏ đã ứng dụng công nghệ này.

Tuy nhiên, khoảng cách về vốn đầu tư cho AI giữa Việt Nam và các cường quốc vẫn rất lớn, thậm chí so với Singapore. Theo ông Việt, cơ hội cho Việt Nam là nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường khu vực, tập trung vào AI bản địa hóa và sớm triển khai chiến lược quốc gia bài bản.

Ông Lê Hồng Việt - Tổng Giám đốc FPT Smart Cloud, Tập đoàn FPT phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Giang Huy

Ở góc nhìn hạ tầng, ông Nguyễn Hoàng Hưng, Giám đốc công nghệ Viettel AI, cho rằng để phát triển AI cần đồng thời ba yếu tố: công nghệ, hạ tầng và con người, trong đó hạ tầng giữ vai trò then chốt.

Tính đến tháng 5, Việt Nam có 41 trung tâm dữ liệu thương mại, thuộc 12 doanh nghiệp, với tổng công suất thiết kế 221 MW. Dù vậy, so với yêu cầu của các mô hình ngôn ngữ lớn, hạ tầng này vẫn còn hạn chế. Ông Hưng lấy ví dụ, nếu dùng năng lực tính toán hiện nay để huấn luyện mô hình Llama 3.1 của Meta, Việt Nam phải mất tới 55 năm.

"Hạ tầng AI trong nước đang đi chậm hơn so với thế giới và khu vực. Hạ tầng cũ không thể đáp ứng, cần sớm nâng cấp để theo kịp xu thế", ông Hưng nói.

Tuy nhiên, ông cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong năm 2025 khi các doanh nghiệp lớn như Viettel, FPT đã bắt đầu đầu tư mạnh vào hạ tầng tính toán phục vụ AI, mở ra cơ hội rút ngắn khoảng cách với thế giới.

Ông Nguyễn Hoàng Hưng - Giám đốc Công nghệ Viettel AI trình bày tham luận. Ảnh: Giang Huy

Cần chuẩn bị gì cho tương lai số?

Trong phần tham luận của ông Cao Vương, Nhà sáng lập AIVA, cho thấy sự phát triển của AI đang định hình lại cách các doanh nghiệp vận hành.

Ông Vương cho biết năm 2023 có 55% tổ chức trên thế giới ứng dụng AI, đến đầu 2025 tỷ lệ này đã đạt 78%. "Điều đó cho thấy AI không còn là lựa chọn, mà trở thành xu thế tất yếu trong nhiều lĩnh vực", ông nói.

Tại Việt Nam, việc triển khai AI nảy sinh nhiều thách thức, từ dữ liệu phân tán đến công cụ còn thụ động, phụ thuộc nhiều vào thao tác con người. Theo ông Vương, bước chuyển quan trọng sẽ đến từ những "đồng nghiệp số" - AI Agent.

Ông cho rằng, AI Agent có thể dùng trong nghiên cứu thị trường, marketing, thương mại điện tử. Trong tương lai, một phòng ban có thể chỉ cần vài chuyên gia kết hợp cùng hàng chục AI Agent. Mô hình này hứa hẹn giúp doanh nghiệp tinh gọn bộ máy, tăng tốc xử lý công việc và cắt giảm chi phí.

Ở góc nhìn quốc tế, ông Ajay Kushwaha, Giám đốc cấp cao phụ trách Kiến trúc doanh nghiệp khu vực ASEAN của Salesforce, cho rằng để biến AI Agent thành lợi thế cạnh tranh, doanh nghiệp cần chuẩn bị kỹ nền tảng dữ liệu, an ninh, cơ chế giám sát và lộ trình triển khai rõ ràng. Ông khuyến nghị doanh nghiệp xây dựng dữ liệu sạch, có kế hoạch thí điểm theo từng giai đoạn, cùng khả năng phối hợp nhiều agent trong hệ sinh thái.

"Không chỉ cần nền tảng AI Agent, doanh nghiệp còn phải có tư duy hệ thống, biết đặt câu hỏi dữ liệu đến từ đâu, có hợp pháp không, và cách nào để bảo vệ người dùng. Nếu không, lợi ích từ AI sẽ khó bền vững", ông khuyến nghị.

Ở góc độ doanh nghiệp giải pháp, ông Bùi Kiên - Kiến trúc sư Giải pháp Cao cấp BytePlus giới thiệu nhiều đột phá mới trong ứng dụng AI, nhấn mạnh khả năng đưa công nghệ sáng tạo số lên tầm cao mới.

Ông Kiên cho biết các mô hình của BytePlus hiện đứng đầu bảng xếp hạng toàn cầu về tạo ảnh và video nhờ sự vượt trội trong đồng bộ nhiều góc quay, giữ nhất quán phong cách và bối cảnh, đồng thời tái hiện chuyển động vật lý cũng như biểu cảm khuôn mặt với độ chân thực cao. "AI của chúng tôi có thể xử lý những lệnh phức tạp để tạo video đa nhân vật, đa cảnh quay với máy quay ảo chuyển động linh hoạt", ông nói.

Ông Bùi Kiên - Kiến trúc sư Giải pháp Cao cấp BytePlus. Ảnh:Giang Huy

Tham luận của ông Ngô Quốc Hưng - Tổng giám đốc VinRobotics với câu chuyện về cuộc cách mạng nhân lực máy. Trong bối cảnh đó, VinRobotics ra đời với sứ mệnh phát triển những người máy thông minh, có khả năng học hỏi và làm việc hiệu quả trong các môi trường công nghiệp, dịch vụ và đời sống. Ông Hưng cho biết VinRobotics đang phát triển các công nghệ lõi cho thế hệ humanoids, từ thiết kế phần cứng cơ khí, điện, pin thông minh, bộ truyền động, đến mô hình AI có khả năng điều khiển toàn thân kết hợp ngôn ngữ và thị giác.

Ông Ngô Quốc Hưng giới thiệu robot hình người tương tác với khán giả tại sự kiện. Ảnh: Giang Huy

Bên cạnh những chia sẻ về sản phẩm, tâm điểm của phần trình bày còn đến từ màn chào hỏi của robot hình người VR-H3. Với những bước đi vững vàng và cử chỉ linh hoạt, VR-H3 đã tự giới thiệu về bản thân và các công năng. Sự xuất hiện của robot hình người tương tác cùng MC chương trình với những câu nói dí dỏm được đông đảo khán giả quan tâm, tán thưởng.

AI Summit khép lại bằng những tràng pháo tay không ngớt khi robot hình người gửi lời chúc chương trình thành công và thay MC giới thiệu phiên trao giải AI Awards 2025.

AI4VN là sự kiện thường niên do Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan chỉ đạo, Báo VnExpress tổ chức. Đây là năm thứ 8 sự kiện được triển khai nhằm giúp cộng đồng và doanh nghiệp hiểu rõ hơn về việc ứng dụng AI trong đời sống, đóng vai trò cầu nối giữa các Bộ, ban, ngành và doanh nghiệp trong việc trao đổi về chính sách, giải pháp hỗ trợ phát triển AI tại Việt Nam.

Trọng Đạt