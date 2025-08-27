Khách Tây hòa cùng sự cuồng nhiệt của người Việt xem diễu binh

Nhiều khách nước ngoài hòa vào dòng người đông kín trên các tuyến phố trung tâm, mang theo cờ cổ vũ và chào đón các đoàn diễu binh đi qua, tối 27/8.

Hòa cùng dòng người trên tuyến phố Kim Mã hướng về cung thể thao Quần Ngựa, Cameron Alexander Keith Sinclair, 25 tuổi, du khách Anh, cho biết không khí Hà Nội những ngày này gợi anh nhớ đến không khí ở quê nhà mỗi khi diễn ra các sự kiện lớn của Hoàng gia.

Trong hành trình du lịch Việt Nam, Keith Sinclair đã đi qua nhiều nơi và đang dừng chân tại Hà Nội. Anh đã có dịp chứng kiến buổi hợp luyện ngày 21/8 và tiếp tục quyết định xuống phố lần hai để trải nghiệm không khí cuồng nhiệt, háo hức của người dân chờ đón các đoàn diễu binh trong buổi sơ duyệt ngày 27/8. Điều khiến anh ấn tượng nhất là đường phố được trang hoàng rực rỡ, người dân tràn đầy tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Sinclair cùng bạn xuống phố xem sơ duyệt diễu binh chiều 27/8. Ảnh: Linh Tâm

Yelena Popova, quê gần Moskva (Nga) và hiện sống tại Ba Lan, cho biết đây là lần thứ ba cô đến Việt Nam trong vòng 10 năm. Lần đầu khi còn là sinh viên, lần hai vào năm 2019 và năm nay là lần thứ ba. Cô chưa từng xem diễu binh ở Việt Nam.

Trước đó, qua báo chí, Yelena biết quân đội Nga cũng tham gia diễu binh, nên hôm nay cô muốn đến xem các đồng hương. Tuy nhiên, khi ra đường Nguyễn Thái Học, cô bị kẹt và không rõ đoàn quân Nga đi tuyến nào, nên quyết định đứng tại đây theo dõi. "Nga và Việt Nam đều là bạn bè, nên xem quân đội nước nào diễu binh cũng thú vị như nhau", Yelena chia sẻ. Cô dự kiến rời Việt Nam vào ngày 30/8 nên không có cơ hội chứng kiến đoàn quân Nga diễu binh trực tiếp hôm 2/9, "nhưng tôi sẽ xem lại trên mạng", cô khẳng định.

Yelena Popova cố gắng tìm vị trí để quan sát đoàn diễu binh trên phố Nguyễn Thái Học. Ảnh: Phương Anh

Sebastian, 29 tuổi, đến từ Pháp, cũng lần đầu xem diễu binh ở Việt Nam. Anh đi cùng người thân, xuất phát từ khách sạn gần khu vực đoàn diễu binh đi qua. Ban đầu định ra hồ Gươm, nhưng cuối cùng anh cũng kẹt lại trên đường Nguyễn Thái Học. Anh ấn tượng với khung cảnh người dân cầm cờ, dán hình cờ đỏ sao vàng lên má, đeo băng rôn cổ vũ, gợi nhớ không khí cổ động cuồng nhiệt ở Pháp mỗi khi đội tuyển quốc gia thi đấu World Cup hay chung kết Ligue 1. "Không khí ở đây háo hức, náo nhiệt chẳng khác gì trên sân Stade de France", Sebastian nói.

Sebastian so sánh không khí náo nhiệt trên đường phố Nguyễn Thái Học giống như sự cuồng nhiệt của người hâm mộ xem bóng đá trên sân vận động quốc gia Pháp. Ảnh: Quỳnh Trần

Rhianon Browne, đến từ London, Anh, cùng một người bạn Việt Nam đã có mặt từ 15h chiều 27/8 để theo dõi buổi sơ duyệt diễu binh. Cô chọn vị trí xem tại khu vực Tràng Tiền - Nhà hát Lớn. Cô cho biết chưa từng có trải nghiệm nào đặc biệt như thế, ngay cả ở Anh. Hình ảnh người dân cầm theo cờ Tổ quốc, mặc áo và đeo khăn in cờ đỏ sao vàng ngập tràn khắp phố phường khiến cô ấn tượng mạnh, tạo nên một không khí rực rỡ và đầy tự hào. "Được hòa vào dòng người, chứng kiến tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc của người Việt là một vinh dự lớn", Rhianon nói và cho biết thêm đây cũng là cơ hội quý giá để du khách quốc tế hiểu thêm về lịch sử và văn hóa Việt Nam. Nữ du khách Anh cho biết sẽ sắp xếp thời gian vào ngày 2/9 để theo dõi lễ chính thức.

Nữ du khách Anh Rhianon Browne xếp hàng từ chiều trên khu vực Tràng Tiền - Nhà hát Lớn đề chờ đón đoàn diễu binh đi qua. Ảnh: Bích Phương

Cùng có mặt ở tuyến phố Tràng Tiền, Alexander, đến từ Italy, cho biết đã du lịch vòng quanh Việt Nam được 30 ngày. Đến Hà Nội đúng thời điểm sơ duyệt diễn ra, Alexander ấn tượng trước sự nhiệt tình của người dân Thủ đô. "Tôi biết ngày Quốc khánh Việt Nam là 2/9, nhưng không ngờ công tác chuẩn bị lại lớn và sôi nổi đến vậy", Alexander nói và cho hay điều thôi thúc anh ở lại theo dõi buổi sơ duyệt một phần xuất phát từ sự tò mò, nhưng trên hết là niềm hứng khởi khi được hòa vào bầu không khí đặc biệt. Anh cho rằng đây không chỉ là ngày hội lớn của người dân, mà còn mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc. "Ghé thăm Việt Nam lần này là một may mắn với tôi khi được chứng kiến sự kiện đặc biệt, nếu còn ở đây dịp 2/9, tôi chắc chắn sẽ đi xem lễ chính thức". Alexander chia sẻ.

Lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh có sự tham gia đầy đủ lực lượng gồm các khối đi trên bộ, cơ giới, trên không và dưới nước. Khối diễu binh khoảng 16.000 người, gồm 43 khối đi, 18 khối đứng cùng 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và Công an.

Người dân quẩy concert ở Cửa Nam, Tràng Tiền Biển người hòa vang lời hát tại khu vực Tràng Tiền - Nhà hát Lớn, chào đón đoàn diễu binh, tối 27/8.

Nhóm phóng viên