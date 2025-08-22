Khách Tây choáng ngợp trước tình yêu nước của người Việt

Tình cờ đi qua những con phố chật kín người dân đợi xem duyệt binh, giữa rợp bóng cờ đỏ, nhiều du khách bày tỏ ấn tượng trước tinh thần yêu nước của người Việt Nam.

Từ 17h, đường phố Nguyễn Thái Học kín đặc người dân ngồi hai bên vỉa hè, kiên nhẫn đợi đoàn diễu binh đi qua, trong buổi hợp luyện đầu tiên chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Không khí đặc biệt này khiến các du khách nước ngoài, dù không biết trước về sự kiện, cũng phải dừng chân trong ngỡ ngàng.

Michael, người Anh, nói không hiểu tại sao nhiều tuyến phố bị cấm xe. Anh quyết định nán lại để xem và chụp ảnh dù đã mệt.

"Tôi không biết các bạn đang chuẩn bị kỷ niệm Quốc khánh nhưng không khí ở đây thật phi thường", anh nói, cho biết sẽ quay lại xem lễ diễu binh vào buổi tối để cảm nhận trọn vẹn hơn.

Người dân xếp hàng hai bên đường Nguyễn Thái Học từ chiều 21/8. Ảnh: Tú Nguyễn

Không tìm nổi taxi về khách sạn, vợ chồng Marta và Rodrigo đến từ thành phố Mexico, phải đi bộ trên phố Nguyễn Thái Học và cũng choáng ngợp trước lượng lớn người dân tập trung dọc theo tuyến đường trong bầu không khí nhộn nhịp. Marta không hiểu người dân đang nói chuyện gì với nhau nhưng cô cảm nhận rõ niềm hạnh phúc trên khuôn mặt mỗi người.

"Thời tiết hiện rất nóng nhưng họ vẫn sẵn sàng chờ 3-4 tiếng cho buổi lễ, tôi dám chắc tình yêu nước của người Việt Nam rất tuyệt vời", cô nói.

Rodrigo nói thêm không khí ở Hà Nội "rất khác" so với nơi anh sống. Cặp du khách Mexico mới tới Hà Nội ngày đầu nhưng đã nhận ra khắp con phố đều treo cờ đỏ sao vàng. Nam du khách chia sẻ chưa từng thấy cảnh tượng tương tự ở những nơi từng qua. Họ từng thấy cảnh một số thành phố đông đúc khi có sự kiện đặc biệt nhưng quy mô như Hà Nội "thật sự ngoài sức tưởng tượng".

Rodrigo và Marta trên phố Nguyễn Thái Học chiều 21/8. Ảnh: Tú Nguyễn

Vừa mới đặt chân đến Hà Nội ba tiếng trước, Pietro và Claudia từ Italy ngạc nhiên trước cảnh người dân tập trung chờ buổi diễu binh.

"Tôi thật may mắn khi ở đây vào đúng dịp này", Pietro nói. Anh cho biết đã đi xuyên Việt từ phía Nam trong 20 ngày nhưng chưa nơi nào có bầu không khí náo nhiệt, đặc biệt như Hà Nội lúc này. Anh cho biết ở Italy cũng có buổi diễu binh và người dân tập trung xem cũng đông không kém.

Claudia và Pietro chụp ảnh với cảnh người Việt xếp hàng chờ xem duyệt binh. Ảnh: Tú Nguyễn

Nam du khách ấn tượng với lòng yêu nước và tự hào dân tộc của người Việt, có thể dễ dàng nhận ra với những đoàn người chung một sắc áo đỏ, trên các con phố rợp lá quốc kỳ. Theo Pietro, "Quốc khánh là dịp để người dân ở bên nhau, tưởng nhớ những hy sinh trong quá khứ để đổi lấy hòa bình hiện tại. "Rất tuyệt khi được nhìn thấy cảnh này ở Việt Nam nhưng thật tiếc tôi không ở lại Hà Nội đủ lâu để đón ngày Quốc khánh của các bạn", anh nói.

Không khí náo nhiệt của đoàn người chờ đón đoàn diễu binh lần đầu hợp luyện vào tối 21/8 trên phố Nguyễn Thái Học. Ảnh: Võ Hải

Hà Nội tiếp tục cấm đường phục vụ tổng hợp luyện lần hai từ 20h ngày 24/8; sơ duyệt từ 20h ngày 27/8 và tổng duyệt từ 6h30 ngày 30/8.

Lễ diễu binh năm nay có sự tham gia đầy đủ lực lượng gồm các khối đi trên bộ, cơ giới, trên không và dưới nước. Khối diễu binh khoảng 16.000 người, gồm 43 khối đi, 18 khối đứng cùng 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và Công an.

Đặc biệt sau 40 năm kể từ Quốc khánh 2/9/1985, lần đầu tiên trong đội hình diễu binh có sự xuất hiện của khối xe pháo quân sự, trong đó có lực lượng tăng thiết giáp. Diễu binh trên biển lần đầu tiên được tổ chức tại Khánh Hòa với sự tham gia của Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và Quân khu 5.

Khách Tây: ''Tình yêu nước của người Việt thật phi thường' Đoàn xe bánh xích trên đường tiến vào Quảng trường Ba Đình trong buổi hợp luyện lần đầu tối 21/8. Video: Thanh Hằng

Tú Nguyễn