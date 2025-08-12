Khách sạn trung tâm Hà Nội kín phòng dịp 2/9

Nhiều khách sạn ở Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình, Ngọc Hà và các khu vực lân cận quảng trường Ba Đình hầu như không còn phòng trống vào ngày diễn ra diễu binh, diễu hành 2/9.

Sáng 11/8, chị Minh Hà, Hà Nội, gọi điện cho khoảng 10 khách sạn 2-3 sao ở khu vực phố Nguyễn Thái Học, Kim Mã để đặt phòng đêm 1/9 cho cả gia đình sáng sớm ngày 2/9 xem diễu binh diễu hành nhân 80 năm Quốc khánh, nhưng không tìm được phòng nào.

"Nhà tôi ở Mỹ Đình, cách trung tâm khoảng 15 km, muốn lên phố để cả nhà tiện xem diễu binh, lang thang phố cổ buổi tối, nhưng vị trí đẹp không còn phòng hoặc giá quá cao", chị Hà nói.

Tương tự, chị Kim Chi, nhân viên hành chính ở Hà Nội, đặt khách sạn cho đồng nghiệp từ TP HCM ra công tác kết hợp nghỉ lễ 2/9 cũng cho hay "không còn phòng dù đã đặt từ giữa tháng 7". Nhóm đồng nghiệp của chị Chi có 7 người, muốn đặt 3 phòng trong một tuần trước 2/9 nhưng hiện chỉ còn phòng những ngày đầu. Đêm 31/8 và 1/9 đã hết chỗ hoặc chỉ có "ngày gãy" (không liền nhau).

Các tuyến phố quanh khu vực quảng trường Ba Đình đều đã kín phòng khách sạn. Ảnh: Giang Huy

Theo khảo sát của VnExpress, các khách sạn 2-3 sao như Memory, Madelise, Hoàng Cường, 3T Hotel trên đường Nguyễn Thái Học có giá thuê dưới 1 triệu đồng một đêm đã kín phòng dịp 2/9. Một số khách sạn khác đội giá, dao động từ 1,5 triệu đến hơn 2 triệu đồng một đêm, thậm chí có nơi "hét" 5 triệu đồng cho phòng đẹp, có ban công nhìn xuống đường.

Nguyễn Thái Học - Kim Mã là tuyến đường nhiều đoàn diễu binh dự kiến đi qua, sau khi rời quảng trường Ba Đình. Tuyến đường này rộng rãi, thuận tiện di chuyển tới phố cổ, cách quảng trường hơn 1 km, gần nhiều điểm tham quan du lịch như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, bảo tàng Mỹ Thuật và Hoàng Thành.

Các phân khúc lưu trú khác như homestay hay khách sạn cao cấp cũng đều trong tình trạng tương tự. Chị Bích Việt, chủ một hệ thống homestay tại phường Ngọc Hà, cho hay có 10 phòng cho thuê, mỗi phòng có giá trung bình 500.000 đồng một đêm, đã được khách đặt từ tháng 7. "Tuần vừa rồi hai khách hủy phòng thì ngay lập tức đã có khách mới hỏi và trả đủ tiền luôn. Tất cả đều đặt để xem diễu binh 2/9", chị Việt nói.

Pan Pacific Hà Nội, khách sạn 5 sao nằm trên đường Thanh Niên ven hồ Tây, tiện đi bộ ra quảng trường Ba Đình, hiện tỷ lệ lấp phòng trong các ngày 1/9 và 2/9 đạt khoảng 80% và dự kiến tiếp tục tăng trong những ngày tới. Khách sạn 5 sao Hà Nội Daewoo trên đường Kim Mã, nơi đoàn diễu binh tuyến số 3 đi qua, cũng kín khách hơn 90%. Một số phòng trống được giữ theo yêu cầu dành cho các đoàn khách quốc tế đến chúc mừng Việt Nam dịp đại lễ.

"Chúng tôi nhận được nhiều yêu cầu đặt phòng từ khách trong nước, đặc biệt từ TP HCM và các tỉnh phía Nam. Con số này tăng gần gấp đôi so với dịp 2/9 năm ngoái và kỳ vọng sẽ đạt 90-95%, mức cao nhất với các kỳ nghỉ của khách sạn từ trước đến nay", bà Nguyễn Thanh Thúy, Quản lý Truyền thông Tiếp thị khách sạn Pan Pacific, cho biết.

Nhiều du khách ra Hà Nội dịp này cũng chọn ở phố cổ, dù không tiện xem diễu binh nhưng có thể trải nghiệm ẩm thực, văn hóa và tiện di chuyển. Các khách sạn trên phố Lương Ngọc Quyến, Mã Mây, Hàng Hành, Lý Quốc Sư, Đinh Liệt, Lương Văn Can, đa số chỉ còn 1-2 phòng hạng cao cấp, với giá thuê trung bình 2-3 triệu đồng một đêm, theo Agoda và Booking.

Các tuyến phố đoàn diễu binh, diễu hành dự kiến đi qua. Đồ họa: Hoàng Khánh - Võ Hải

Đại diện một công ty du lịch ở Hà Nội cho hay dịp này khách đến Hà Nội chủ yếu là gia đình, nhóm các cựu chiến binh và hội bạn bè. Lượng khách đi theo tour trọn gói không nhiều. Họ chủ động mua vé máy bay và khách sạn nên dự kiến lượng phòng còn trống ở các khu vực trung tâm Hà Nội sẽ sớm được lấp đầy trong tuần tới.

Lễ kỷ niệm, diễu binh - diễu hành nhân 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra lúc 6h30 ngày 2/9 tại quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố trung tâm Hà Nội. Tối cùng ngày, pháo hoa được bắn tại 5 điểm gồm hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây, sân vận động Mỹ Đình, hồ Văn Quán và Công viên Thống Nhất. Ngoài ra, từ nay cho tới ngày 2/9, nhiều hoạt động văn hóa, giải trí cũng diễn ra chào mừng sự kiện lớn của đất nước.

Tâm Anh