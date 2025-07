Khách sạn miễn phí ăn ở cho thân nhân vụ lật tàu Hạ Long

Quảng NinhMột số khách sạn, nhà hàng tại Hạ Long tạm ngưng nhận khách, để hỗ trợ chỗ ăn ở miễn phí cho thân nhân các nạn nhân vụ lật tàu trong thời gian tìm kiếm, cứu nạn.

Chiều 19/7, tàu QN-7105 đang tham quan tuyến 2 trên vịnh Hạ Long thì bất ngờ gặp dông lốc và bị lật. Trên tàu khi đó có 48 du khách và 5 thuyền viên. 38 người tử nạn đã được tìm thấy, 10 người được cứu sống, 5 người vẫn mất tích.

Anh Đặng Văn Toàn, đồng sáng lập T&Y Group, cho biết đã lên kế hoạch bố trí chỗ ăn ở cho thân nhân các nạn nhân ngay sau khi vụ việc xảy ra. Anh đăng thông tin hỗ trợ trên Facebook cá nhân, sau đó nhiều cơ sở lưu trú khác tại Hạ Long cũng chủ động liên hệ với anh để cùng chung tay hỗ trợ.

Đại diện khách sạn Passion ở Hạ Long cũng thông báo hỗ trợ chỗ nghỉ miễn phí cho thân nhân các nạn nhân trong quá trình tìm kiếm người mất tích từ tối 19/7. Đơn vị này cũng hỗ trợ xe đưa đón từ Hà Nội đi Hạ Long miễn phí cho các gia đình có nhu cầu.

Phòng nghỉ tại khách sạn Green Suites Hotel, Bãi Cháy. Ảnh: Green Suites Hotel

Theo Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Quảng Ninh, đến tối 19/7, đã có 22 khách sạn trên địa bàn đăng ký miễn phí chỗ nghỉ cho thân nhân các nạn nhân vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long. Các khách sạn thuộc Chi hội Khách sạn, Hiệp hội Du lịch tỉnh, nhiều nơi bố trí toàn bộ phòng trống, huy động nhân lực, tình nguyện viên trực 24/24 để hỗ trợ. Bên cạnh chỗ ở, nhiều đơn vị còn phục vụ suất ăn miễn phí, trong khi các tổ chức, nhóm thiện nguyện cũng chung tay phát cháo, đồ ăn nhẹ, nước uống và nhu yếu phẩm cho gia đình nạn nhân.

"Đêm qua khách sạn của gia đình tôi thu xếp được 3 phòng vì còn khách lưu trú, hôm nay khách trả phòng chúng tôi mới có được 40-50 phòng để tiếp tục đón người nhà nạn nhân", anh Toàn nói và cho biết một số khách đã đặt phòng trước được khách sạn chủ động liên hệ để nhường chỗ, hoàn tiền cọc.

Các khách sạn và nhà hàng do anh Toàn quản lý như The One Palace, Green Suites Hotel và nhà hàng Green, nằm trong khu du lịch Bãi Cháy, cách bệnh viện Bãi Cháy khoảng 2 km và cách cảng tàu gặp nạn hơn 1,5 km, thuận tiện cho việc đi lại.

"Tối qua thân nhân các tỉnh Lào Cai, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Giang, Bắc Ninh đã liên hệ, có đoàn đến nơi lúc 3h sáng, đa phần là người thân ruột thịt như cô, chú, con cháu của các nạn nhân", anh Toàn cho biết

Từ 12h trưa 20/7, khách sạn của anh Toàn bắt đầu sẵn sàng phòng nghỉ khi khách trả phòng, các suất ăn miễn phí được phục vụ ngay từ tối 19/7. Trong ngày, nhà hàng nấu cơm phục vụ cả thân nhân và các du khách bị thương đang điều trị tại bệnh viện Bãi Cháy. Mỗi ngày dự kiến cung cấp 240 suất ăn, chia đều ba bữa sáng, trưa, tối.

"Tôi thực sự bàng hoàng khi nhận được tin dữ. Gia đình tôi kinh doanh chuỗi khách sạn, nhà hàng nên tôi muốn góp phần chia sẻ, đồng hành cùng các nạn nhân và người thân, để mọi người bớt phần vất vả trong lúc khó khăn này", anh Toàn nói.

Bích Phương