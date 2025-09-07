Khách nước ngoài bất ngờ vì được chủ tiệm ở Hội An mời cơm

Đà NẵngBữa trưa được mời từ chủ tiệm trang sức ở Hội An khiến nữ du khách Hàn Quốc Sofia Chwe thấy "ấm áp như ở nhà".

Sofia Chwe, 21 tuổi, người Hàn Quốc, đến Việt Nam du lịch từ 23/8 và gây chú ý trên mạng xã hội sau khi đăng tải bức ảnh được một chủ tiệm trang sức ở Hội An mời cơm trưa. Bức ảnh chia sẻ hôm 5/9 với dòng chữ: "Ai đó giải thích cho tôi vì sao tôi chỉ đi dạo trong cửa hàng trang sức mà lại được họ mời cơm?".

Cô cho biết mình vào cửa hàng "Ky Vi Souvenir Gift Shop" ở Trần Hưng Đạo, Hội An, định mua vài món trang sức gọn nhẹ cho chuyến du lịch. Lúc này, ông chủ tiệm đang ăn trưa cùng một phụ nữ. Vì tiệm nhỏ, chủ tiệm nói người còn lại ngồi lui vào để nữ du khách tiện tham quan.

"Tôi bảo họ cứ ăn tiếp đi nhưng bất ngờ họ mời tôi dùng bữa cùng", cô nói. Chủ tiệm đưa cô bát, đũa và còn chủ động gắp thức ăn cho Sofia. Lòng hiếu khách của chủ tiệm khiến cô nhớ đến bà ngoại mình nên cảm thấy bữa cơm "ấm áp như ở nhà". Chủ tiệm sau đó liên tục xới cơm, chan canh và còn mời cô ăn xoài tráng miệng. Sofia nói sự thân thiện và chân thành của ông chủ khiến chuyến đi Hội An thêm đáng nhớ.

Bức ảnh Sofia đăng tải trên trang cá nhân khi ăn cơm cùng chủ tiệm trang sức ở Hội An ngày 5/9. Ảnh: @sofiaeschwe

Theo Sofia, ở Hàn Quốc, đặc biệt tại những thị trấn nhỏ hay trong gia đình nhiều thế hệ cũng có sự tình cảm tương tự, kiểu người lớn quan tâm chăm sóc cháu nhỏ. Dù vậy, ngày nay, điều này ít thấy hơn. Trải nghiệm tại Việt Nam khiến cô nhớ về tuổi thơ và nhận xét đây là một trong những nơi nồng hậu nhất cô từng đến.

Ông Trần Chí Hiếu, chủ cửa hàng, cho biết thật tâm mời nữ du khách dùng bữa. Trước Sofia, ông cũng từng mời nhiều khách trong nước và quốc tế ăn cơm cùng và hầu hết đều vui vẻ nhận lời. "Mỗi ngày lại một người mới ăn cùng", ông kể.

Theo ông Hiếu, khi mời Sofia, cô chưa mua bất kỳ món trang sức nào trong cửa hàng. Sau đó, cô mua khá nhiều đồ. Việc mời cơm là tình cảm, xuất phát từ lòng hiếu khách. Chủ tiệm chia sẻ chỉ muốn du khách từ xa đến thưởng thức ẩm thực địa phương và để lại kỷ niệm đẹp với họ.

Sofia ở Hà Giang. Ảnh: NVCC

Không chỉ ở tiệm trang sức, Sofia còn gặp nhiều tình huống dễ thương khác khi du lịch Việt Nam. Trong lớp học làm lồng đèn tại "Lantern Bliss" ở Hội An, hai cô giáo kiên nhẫn hướng dẫn và còn giúp cô tìm hiểu cách gửi sản phẩm quốc tế. Tại "Cam Spa" ở Hội An, một nhân viên đã tặng cô chai dầu dừa tự làm để trị cháy nắng và cả hai đã có cuộc trò chuyện thú vị. Khi trải nghiệm cung Ha Giang Loop (vòng lặp Hà Giang) ở Tuyên Quang, Sofia thích sự gắn kết giữa du khách, hướng dẫn viên và gia đình chủ homestay.

Nếu chọn một nơi để sống, Sofia nghiêng về Hội An vì cảm giác "thân thuộc như ở nhà". Trong thời gian còn lại ở Việt Nam, cô dự định du lịch Nha Trang và TP HCM. Du khách Hàn Quốc cho biết sẽ giới thiệu Việt Nam cho bạn bè tới du lịch.

Tú Nguyễn