Khách miền Nam đổ ra Hà Nội để 'sống trọn không khí lịch sử'

Thay vì về quê hay đi nghỉ dưỡng, hàng nghìn du khách từ TP HCM ra Thủ đô dịp 2/9, sẵn sàng "cắm trại" nhiều giờ để được hòa mình vào dòng người xem diễu binh.

Anh Phạm Thế Hiển, sống tại TP HCM, cho biết những năm trước dịp 2/9 anh thường về quê thăm gia đình, nhưng năm nay quyết định "đổi gió" một mình ra Hà Nội để tận hưởng không khí của sự kiện lịch sử. Anh chọn đi tàu Thống Nhất từ ngày 27/8, với hành trình kéo dài hai ngày một đêm.

Phạm Thế Hiển trên chuyến tàu ra Thống Nhất ra Hà Nội xem diễu binh. Ảnh: NVCC

"Ngồi trên chuyến tàu nối liền hai miền Nam - Bắc, ngắm nhìn khung cảnh đất nước qua ô cửa sổ, cảm xúc thật đặc biệt", anh chia sẻ. Trên chuyến đi, anh Hiển gặp nhiều khách Việt Nam và quốc tế cùng có hành trình như mình.

Sau khi dự lễ tổng duyệt sáng 30/8, anh dự kiến đi tham quan nhiều địa điểm lịch sử tại Hà Nội như Bảo tàng Quân sự, nhà tù Hoả Lò. Tổng chi phí cho chuyến đi, gồm vé tàu và lưu trú 5 ngày tại Hà Nội, khoảng 12 triệu đồng.

Để tiết kiệm thời gian và chuẩn bị sức khỏe "cắm trại" chờ xem diễu binh, Bùi Nam Thanh, sống ở TP HCM, bay ra Hà Nội hôm 28/8. Nữ du khách cho biết ngồi giữa hàng vạn người, cùng hát Quốc ca, nổi da gà khi nghe tiếng tiêm kích xé gió, tiếng nhạc quân hành rộn ràng và những bước chân theo hàng lối chỉnh tề, cảm giác vừa tự hào vừa hạnh phúc.

Nam Anh check in tại trong không gian triển lãm thành tựu đất nước 80 năm chiều 30/8. Ảnh: NVCC

Thanh ấn tượng bởi sự đón tiếp của người dân Thủ đô. Trước khi ra Hà Nội, cô có chút lo lắng, nhưng trong ba ngày đầu, từ tài xế công nghệ, chủ khách sạn đến những người lần đầu gặp khi chờ tổng duyệt, đều nhiệt tình giúp đỡ. Chuyến đi trở nên đặc biệt hơn nhờ tình cảm ấy. "Tôi biết ơn, yêu Hà Nội và tự hào là người Việt Nam", Thanh nói và cho biết chuyến đi Hà Nội lần này là kỷ niệm đặc biệt nhất đời.

Ấp ủ kế hoạch từ 5 tháng trước, sau khi xem diễu binh dịp 30/4 tại TP HCM, Bùi Bá Hiệp đã đặt vé đưa mẹ và dì ra Thủ đô trước lễ tổng duyệt hai ngày để đảm bảo sức khoẻ. "Ai cũng háo hức đếm từng ngày để được hòa mình vào không khí sự kiện đặc biệt tại Hà Nội", Hiệp nói.

Hiện gia đình Hiệp đang tham quan các điểm du lịch nổi tiếng ở Hà Nội và dự định "cắm trại" sớm từ trưa mai 1/9, để cùng người dân hòa vào dòng chảy lịch sử trong lễ diễu binh chính thức. Chàng trai miền Nam cho biết ngay từ những ngày đầu đặt chân tới Thủ đô, anh cảm nhận rõ sự ấm áp khi thấy người dân tiếp tế đồ ăn, nước uống, hỗ trợ chỗ nghỉ và nhà vệ sinh miễn phí cho bà con từ phương xa. Tuy nhiên, vẫn còn những hình ảnh "chưa đẹp" như việc tăng giá dịch vụ ăn uống hay bán chỗ ngồi để kiếm lợi.

Sáng 30/8, ba của Quế Anh, một cựu binh trong kháng chiến chống Mỹ, dậy từ sớm, chỉnh tề trong bộ trang phục gắn huy chương để ra Quảng trường Ba Đình xem lễ tổng duyệt diễu binh. Khi đoàn quân đi qua, ông rưng rưng nước mắt, nắm chặt tay con gái. "Ba tôi vốn nghiêm khắc, ít biểu lộ cảm xúc, nhưng dịp này hay xúc động nhớ đến sự hy sinh của đồng đội và gia đình", chị Quế Anh nói và cho biết ông nội là liệt sĩ, còn bà nội là Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Theo công ty Vietluxtour, năm nay, số lượng khách miền Nam đăng ký tour đến Hà Nội dịp 2/9 tăng gần 65% so với cùng kỳ, đặc biệt ở các nhóm khách lẻ gia đình và doanh nghiệp. Khác với các năm trước, Hà Nội thường là điểm đến cuối cùng trong hành trình liên tỉnh. Năm nay, đa số du khách chọn lưu trú tại Hà Nội nhiều đêm hơn và tham gia các tour, điểm đến mang tính lịch sử như Nhà tù Hoả Lò, bảo tàng Quân sự Việt Nam.

Dữ liệu từ nền tảng đặt phòng trực tuyến Agoda, mức độ quan tâm của du khách nội địa đối với Hà Nội tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Với khách quốc tế, lượt tìm kiếm cũng ghi nhận mức tăng 84%, cho thấy Hà Nội không chỉ thu hút khách nội địa mà còn nổi bật trên bản đồ du lịch quốc tế mùa lễ này.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh sẽ diễn ra vào 6h30 tại Quảng trường Ba Đình. Sự kiện có sự tham gia đầy đủ lực lượng gồm các khối đi trên bộ, cơ giới, trên không và dưới nước. Khối diễu binh khoảng 16.000 người, gồm 43 khối đi, 18 khối đứng cùng 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và Công an. Sau khi đi qua Quảng trường Ba Đình, đường Hùng Vương, các đoàn diễu binh chia thành 8 hướng trên các tuyến phố Hà Nội để người dân thưởng thức.

Người dân hát múa cờ hát Nối vòng tay lớn Người dân, du khách cùng hát vang bài "Nối vòng tay lớn" trên phố Trần Phú rạng sáng 30/8, trong lúc chờ đoàn diễu binh đi qua.

