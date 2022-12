Khách đến Tân Sơn Nhất dịp Tết dự báo tăng kỷ lục

TP HCMDự báo cao điểm Tết mỗi ngày có 130.000 người đến Tân Sơn Nhất, phần lớn là khách trong nước, tăng 20% so với khi dịch chưa bùng phát, theo lãnh đạo sân bay.

Ngày 19/12, ông Nguyễn Nam Tiến, Phó giám đốc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, cho biết cao điểm đi lại dịp Tết Nguyên đán 2023, ước tính mỗi ngày có khoảng 130.000 người qua sân bay, phần lớn là khách nội địa với khoảng 90.000, còn lại khách quốc tế. Dự báo này được đưa ra dựa trên số vé đã bán và báo cáo của các hãng hàng không.

Trong đó, trước Tết, khách qua sân bay dự báo đông nhất ngày 20/1 (29/12 Âm lịch), với gần 123.000 người; sau Tết hôm 29/1 (8/1 Âm lịch) lượng khách lên đến hơn 144.000. Dự báo trong cả dịp Tết Quý Mão, Tân Sơn Nhất sẽ đón hơn 3,8 triệu hành khách với gần 27.000 lượt chuyến bay, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2019 khi dịch chưa bùng phát.

Khách qua sân bay Tân Sơn Nhất Tết Nguyên đán 2022. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo ông Tiến, tổng lượng khách qua sân bay dịp Tết Nguyên đán năm nay so với trước dịch không nhiều do khách quốc tế giảm, vì một số nước còn áp dụng biện pháp hạn chế đi lại. Tuy nhiên, bù lại khách trong nước tăng cao, ước tính tăng 15-20% so cùng kỳ năm 2019.

Trước nhu cầu đi lại tăng cao, lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết cao điểm Tết sẽ cho 44 slot (lượt cất/hạ cánh) mỗi giờ trong khung thời gian: 9h-14h55 và 18h-21h55, áp dụng từ 6/1 đến 5/2/2023. Đây là mức cao nhất nhiều năm qua vì bình quân trước đây lúc cao điểm chỉ có khoảng 40 lượt cất/hạ cánh mỗi giờ. Tương ứng với số slot trên, dự kiến giai đoạn cao điểm Tết mỗi ngày sẽ có khoảng 820 chuyến bay đi và đến. Ngày cao nhất 889 chuyến.

Theo phương án điều phối luồng tuyến cho khách tại sảnh A ga quốc nội, lối vào các quầy thủ tục được sân bay mở tại cửa D2, D3, D4. Vietnam Airlines làm thủ tục ở đảo A-B, C-D; hãng Vasco, Pacific Airlines (0V, BL) làm thủ tục tại đảo E, F. Hai đảo G, H là nơi làm thủ tục của khách đi Bamboo Airways và Vietravel Airlines. Tại sảnh B ga quốc nội, khách của Vietjet Air theo cửa D6, D7 vào làm thủ tục ở đảo I, J, K.

Để chuẩn bị cho cao điểm Tết, sân bay cũng phối hợp các hãng taxi để tăng số lượng xe cũng như các phương án điều phối nhằm giải toả khách.

Tân Sơn Nhất rộng 850 ha, đứng đầu về diện tích, công suất nhà ga cùng lượng khách trong cả nước. Quy hoạch đến năm 2020, sân bay này có công suất 25 triệu lượt khách mỗi năm, nhưng từ 2017 đã đón gần 40 triệu lượt và liên tục trong khoảng này các năm gần đây, khiến nơi đây thường xuyên quá tải các dịp lễ Tết. Ước tính hết năm nay, tổng lượng khách qua Tân Sơn Nhất hơn 34 triệu người, vượt 22% so với công suất thiết kế.

Gia Minh