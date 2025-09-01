Khách 'cố thủ' ngoài đường hai đêm chờ xem diễu binh 2/9

Du khách nhiều tỉnh thành đến Hà Nội từ sáng 31/8, sẵn sàng ăn uống đơn giản, nhịn tắm, trải chiếu ngủ ngoài đường hai ngày để giữ chỗ đẹp xem diễu binh.

Chiều 31/8, nhiều du khách đã bắt đầu "cắm trại" ở đường Hùng Vương - một trong những điểm xem diễu binh đẹp nhất - để có vị trí tốt cho ngày 2/9. Nhóm ba người lạ gồm Nguyễn Thị Thúy từ Lai Châu, Phạm Xuân Sử từ Ninh Bình và Phạm Thị Len từ Hưng Yên đã nhận nhau là hàng xóm dù mới quen biết vài giờ. Cả ba thống nhất sẽ giữ chỗ cho nhau khi người còn lại đi vệ sinh cá nhân hoặc mua thêm nhu yếu phẩm vì họ đều chỉ đi xem một mình.

Bà Thúy tới Hà Nội từ 29/8, xem tổng duyệt sáng 30/8 và thuê phòng nghỉ một đêm trước khi ra "cắm trại" hai ngày trên vỉa hè. Du khách này khoe đã đem đủ thực phẩm cần thiết như bánh đậu xanh, lương khô, nước lọc và sẵn sàng trụ đến 2/9. Bà cũng lên phương án sử dụng "dè sẻn" quạt dự phòng, pin điện thoại vì không có chỗ sạc.

Từ trái qua phải: bà Len, ông Sử và bà Thúy "cắm trại" ở đường Hùng Vương chiều 31/8. Ảnh: Tú Nguyễn

Trong khi đó, ông Sử, cựu chiến binh, đã vào TP HCM dịp 30/4 để xem lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Từng là người lính, lần này ông vẫn quyết định tới Hà Nội một mình để xem diễu binh dịp A80. Ông cho biết trong chiếc balo đem theo có cơm cháy, lương khô, mật ong, thuốc phòng bệnh.

"Tôi sinh hoạt điều độ lắm nên thức ngoài đường hai đêm không vấn đề", ông Sử nói, cho biết thêm nếu không dành thời gian đi xem lễ diễu binh sẽ cảm thấy "có lỗi" với những người đang ngày đêm tập luyện.

Ngồi cách đó khoảng 200 m, bà Thu Cúc từ Thái Bình hạ quyết tâm trụ vững hai ngày hai đêm để xem diễu binh vì được người cháu động viên "40 năm nữa liệu còn sống mà chứng kiến không". Sau khoảng bốn giờ ngồi cắm trại ngoài đường, bà Cúc thừa nhận có chút mệt nhưng vẫn cố gắng đến cùng.

Đến tối, không khí cắm trại xuyên đêm chờ diễu binh bắt đầu sôi động hơn trên các tuyến phố, đặc biệt ở đoạn Hùng Vương và Nguyễn Thái Học. Tại các nhà bạt do quân đội dựng lên phục vụ nhân dân ở phố Nguyễn Thái Học, sức chứa đạt khoảng 60% và sẽ còn đông hơn trong ngày 1/9. Ông Nguyễn Văn Nhất, sống tại Hòa Lạc, cùng nhóm 10 người cả người lớn và trẻ em quyết định cắm chốt hai đêm.

Theo ông Nhất, khu vực nhà bạt này thuận tiện che mưa nắng, lại gần nhà vệ sinh công cộng nên các thành viên nữ trong đoàn sẽ thoải mái hơn. Gia đình ông muốn đi tham quan các điểm du lịch ở Hà Nội hoặc dạo Hồ Gươm nhưng chưa có cơ hội. Trong chiều 31/8, một số người lớn trong đoàn có nhiệm vụ đưa các cháu nhỏ đi xem phim Mưa đỏ, số còn lại ngồi giữ chỗ. Họ dự tính sáng 1/9 sẽ tiếp tục lịch phân chia này để các thành viên đều có thể trải nghiệm vui chơi ở trung tâm thủ đô.

Khu vực nhà bạt ở đường Nguyễn Thái Học tối 31/8. Ảnh: Tú Nguyễn

Về phần ăn uống, gia đình thống nhất đi bộ mua cơm hộp ở quán cách điểm cắm trại khoảng 1 km. Ông Nhất bất ngờ vì giá dịch vụ ngày cao điểm lễ nhưng không tăng, một suất cơm đầy đặn chỉ khoảng 40.000 đồng.

Tại ga Hà Nội, khu vực nhà bạt tối 31/8 hầu như chưa có khách cắm trại. Do đó, bà Nguyễn Thu Hường, sống tại Hải Phòng, thoải mái chọn chỗ mình thích ngay sau khi xuống tàu lúc 18h. Bà cho biết gia đình có ba người đi xem, tìm hiểu thấy phòng quanh khu diễu binh đã hết, giá phòng khách sạn ở địa điểm không thuận tiện cũng từ 1-1,5 triệu đồng mỗi đêm. Do đó, họ quyết định cắm trại trong nhà bạt ngay khi đến Hà Nội.

Bà Hường trông balo cho hai thành viên khác trong gia đình trước cửa ga Hà Nội. Ảnh: Tú Nguyễn

Bà Hường nói đã xem qua khu vực ga Hà Nội và thấy đây là điểm thuận tiện để xem diễu binh khi được sử dụng nhà vệ sinh trong nhà ga, lán nghỉ hiện ít người còn hàng quán đa dạng. Tuy nhiên, bà vẫn muốn xem diễu binh ở Nguyễn Thái Học nên dự định sáng mai sẽ đi khảo sát thử, còn chỗ sẽ đổi sang.

Ngày 2/9, Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh vào 6h30 tại quảng trường Ba Đình. Buổi lễ có sự tham gia đầy đủ lực lượng, gồm các khối đi trên bộ, cơ giới, trên không và dưới nước. Khối diễu binh gần 16.000 người, gồm 43 khối đi, 18 khối đứng cùng 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội, Công an.

