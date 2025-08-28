Khách bật khóc khi xem triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

Những người từng trải qua chiến tranh xúc động rơi nước mắt khi chứng kiến các khí tài quân sự hiện đại được trưng bày ở triển lãm 80 năm thành tựu đất nước.

Sáng 28/8, Triển lãm "80 năm hành trình độc lập - tự do - hạnh phúc" được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia ở Hà Nội. Khu trưng bày khí tài quân sự của Bộ Quốc phòng thu hút đông đảo du khách dù nằm ở ngoài trời và thời tiết buổi sáng nắng gắt.

Bà Bùi Ngọc Thúy, 81 tuổi, cùng gia đình từ Ngọc Khánh "đội nắng" đi xem hết một vòng khu trưng bày khí tài quân sự. Tận mắt nhìn thấy tên lửa, bệ phóng và xe tăng hiện đại được trưng bày, bà Thúy rơi nước mắt xúc động trước sự chuyển mình mạnh mẽ của dân tộc.

"Tôi đã đi qua cuộc chiến tranh nên thực sự hạnh phúc khi nhìn thấy dàn khí tài được trưng bày ở triển lãm. Những vũ khí tối tân này cho tôi niềm tin về hòa bình của đất nước", bà nói.

Bà Thúy chụp ảnh với khí tài quân sự trưng bày ngoài trời. Ảnh: Tú Nguyễn

Giữa trời nắng, ông Nguyễn Hữu Trung, cựu chiến binh 76 tuổi vẫn cùng vợ chăm chú đọc các thông tin về khí tài quân sự được trưng bày ngoài trời. Ông Trung phục vụ trong quân đội từ năm 1970 đến năm 1987, cho biết trong thời chiến, bộ đội có mơ cũng không nghĩ đến ngày Việt Nam sở hữu dàn khí tài hiện đại này.

Đến triển lãm từ đầu giờ sáng, ông Trung cho biết rất vui khi nhiều người trẻ quan tâm đến lịch sử, quân sự của Việt Nam.

Trải qua nhiều cuộc chiến trong quá khứ, ông Trung bật khóc thành tiếng khi chứng kiến sự trưởng thành của quân đội nhân dân Việt Nam. Người cựu chiến binh liên tục lấy khăn lau nước mắt vì trước kia, hình ảnh những khí tài quân sự này gắn liền với vô số trận đánh khốc liệt, ranh giới giữa sinh và tử.

"Nhìn những khí tài quân sự này trong thời bình, tôi nghĩ ai tới đây cũng càng thêm tin tưởng và tự hào về quân đội nhân dân Việt Nam", ông nói, đồng thời khuyến khích người trẻ đến và trải nghiệm triển lãm.

Trương Trọng Nghĩa và Nguyễn Viết Nhuận, 34 tuổi, đã tham quan hết khu triển lãm, cho biết trải nghiệm được bắn súng ở gian hàng của Viettel "rất đã". Khu trưng bày khí tài quân sự cũng là điểm thu hút vì họ đều quan tâm đến lịch sử và quân sự của Việt Nam. Cả hai đều xem diễu binh, diễu hành A80 trước đó nhưng cho biết được tận mắt nhìn và chạm vào các khí tài quân sự hiện đại "sướng hơn hẳn".

Không chỉ người dân Hà Nội, du khách từ TP HCM như anh Nguyễn Minh Đức cũng tranh thủ buổi sáng cuối cùng ở thủ đô để đưa con trai 8 tuổi và vợ đi xem triển lãm. Anh cho biết khu trưng bày khí tài quân sự của quân đội nhân dân gây ấn tượng mạnh nhất. Anh từng xem nhiều máy bay, xe tăng trong các bảo tàng quân sự nhưng được tận mắt chứng kiến khí tài quân sự hiện đại như ở triển lãm là lần đầu tiên.

Ông Trung (mũ đỏ) cùng vợ xem thông tin về một chiếc xe bệ phóng. Ảnh: Tú Nguyễn

Nguyễn Trọng Dũng ở Hà Nội may mắn được một quân nhân hướng dẫn và cho thử ngồi trong xe tăng T-54B cải tiến, đeo bộ đàm như một người lính thực thụ. Anh cho biết không gian bên trong hẹp, cảm giác ban đầu hơi khó chịu nhưng vẫn thích vì trải nghiệm hiếm có lần hai.

Theo ghi nhận, tại khu trưng bày khí tài quân sự ngoài trời, ban tổ chức bố trí các quân nhân để giải thích cho du khách trải nghiệm khi có câu hỏi về cách thức hoạt động của thiết bị. Một quân nhân cho biết mỗi khí tài quân sự đều có bảng giới thiệu riêng nhưng chủ yếu liên quan đến vấn đề kỹ thuật, du khách phổ thông thường không hiểu hết.

Khu triển lãm có diện tích gần 260.000 m2, quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ, ngành, cùng hơn 230 gian hàng của 106 doanh nghiệp nhà nước và tư nhân.

Không gian trưng bày được thiết kế hiện đại, kết hợp hiện vật, hình ảnh, tư liệu lịch sử với công nghệ số, trình chiếu 3D mapping, thực tế ảo, hologram và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, mang đến trải nghiệm mới cho công chúng.

Triển lãm được chia thành ba phân khu chính. Phân khu khái quát tại Nhà triển lãm Kim Quy có chủ đề "Việt Nam - Hành trình đến kỷ nguyên mới", gồm 6 không gian "Việt Nam - Đất nước - Con người", "95 năm Cờ Đảng soi đường", "Kiến tạo phát triển", "Tỉnh giàu nước mạnh", "Đầu tàu kinh tế" và "Khởi nghiệp kiến quốc".

Phân khu ngoài trời có chủ đề "Hội nhập và phát triển" gồm các không gian "Vì tương lai xanh", "Khát vọng bầu trời", "Thanh gươm và lá chắn", "Ngày hội non sông" cùng khu biểu diễn nghệ thuật.

Tú Nguyễn