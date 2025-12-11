Thái LanViệt Nam thắng Myanmar 2-0 ở lượt cuối, qua đó đi tiếp với tư cách đội nhất bảng B SEA Games 33.

Vạn Sự lại băng vào đánh đầu trong cấm địa, nhưng lần này bàn thắng đã không đến với tiền vệ Việt Nam như trong hiệp một.

Với việc Philippines dẫn Malaysia 2-0 ở trận cùng giờ, Myanmar buộc phải giành điểm trước Việt Nam để đi tiếp. Đội bóng áo trắng tạo ra sức ép lớn ở những phút vừa qua.

Trận đấu càng trôi về cuối, hy vọng đi tiếp của Myanmar càng nhỏ. Trên khán đài, số đông CĐV Myanmar không giấu được sự thất vọng. Đội tuyển của họ cần ghi 2 bàn trong 15 phút cuối để đi tiếp.

Việt Nam chủ động chơi chắc chắn, dồn số đông về sân nhà để phòng ngự. HLV Mai Đức Chung chỉ đạo học trò đá thấp, chờ thời cơ ở các pha phản công. Cầu thủ trẻ Ngọc Minh Chuyên vừa có cơ hội dứt điểm, nhưng bỏ lỡ.

Myanmar cần bàn thắng, nhưng Việt Nam mới là đội tạo ra nhiều cơ hội. Cầu thủ vào thay người Thúy Hằng vừa sút xa, suýt ghi bàn nâng tỷ số.

Trong những phút bù, Việt Nam chủ động cầm bóng chắc, không cho đối thủ cơ hội. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0. Việt Nam giành vé vào bán kết, còn Myanmar bị loại.

Sau hai lượt, Myanmar đang dẫn đầu với 6 điểm cùng hiệu số +4. Chỉ số tương ứng của Việt Nam là 3 điểm và +6, còn Philippines là 3 điểm và 0. Cục diện này khiến Việt Nam phải thắng, còn Myanmar chỉ cần hòa là nhất bảng. Ở trận còn lại, Philippines gần như chắc chắn giành ba điểm trước đối thủ yếu Malaysia.

Với những gì thể hiện ở hai trận đã qua, Myanmar cho thấy sự khó lường nhờ lứa cầu thủ trẻ năng nổ và nhiệt huyết, bên cạnh những cựu binh dày dặn trận mạc. Trên nền tảng thể lực dồi dào, họ tiếp tục trung thành với lối đá phòng ngự - phản công, áp sát nhanh và tranh chấp không khoan nhượng. Điều này giúp Myanmar gây bất ngờ lớn với chiến thắng 2-1 trước Philippines, dù có phần hỗ trợ của may mắn và đè bẹp Malaysia 3-0.

Dù rơi vào thế chân tường, các cô gái Việt Nam vẫn rất tự tin. Ít nhất thì họ đang có được sự ủng hộ về lịch sử. Trong 27 lần gặp nhau giữa hai nền bóng đá, Việt Nam thắng tới 20 và chỉ thua ba, còn lại là bốn trận hòa. Lần gần nhất chính là SEA Games 32, nơi Việt Nam thắng 3-1 ở vòng bảng rồi 2-0 ở chung kết để giành HC vàng.

Sau hai trận ở khung giờ 18h30, hôm nay Việt Nam thi đấu lúc 16h. Hôm qua, đội tuyển đã ra sân tập sớm để thích nghi với thời tiết và ánh sáng. Trung vệ Kim Yên cũng kịp bình phục để trở lại, nên nhân sự lúc này không còn là vấn đề lớn.

Vy Anh