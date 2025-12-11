-
90'+5
Trận đấu kết thúc
Trong những phút bù, Việt Nam chủ động cầm bóng chắc, không cho đối thủ cơ hội. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0. Việt Nam giành vé vào bán kết, còn Myanmar bị loại.
90'
Hiệp hai có 5 phút bù giờ
87'
Việt Nam sút xa
Myanmar cần bàn thắng, nhưng Việt Nam mới là đội tạo ra nhiều cơ hội. Cầu thủ vào thay người Thúy Hằng vừa sút xa, suýt ghi bàn nâng tỷ số.
80'
Việt Nam phòng ngự
Việt Nam chủ động chơi chắc chắn, dồn số đông về sân nhà để phòng ngự. HLV Mai Đức Chung chỉ đạo học trò đá thấp, chờ thời cơ ở các pha phản công. Cầu thủ trẻ Ngọc Minh Chuyên vừa có cơ hội dứt điểm, nhưng bỏ lỡ.
74'
Số đông CĐV Myanmar thất vọng
Trận đấu càng trôi về cuối, hy vọng đi tiếp của Myanmar càng nhỏ. Trên khán đài, số đông CĐV Myanmar không giấu được sự thất vọng. Đội tuyển của họ cần ghi 2 bàn trong 15 phút cuối để đi tiếp.
68'
Huỳnh Như vào sân
HLV Mai Đức Chung làm mới hàng công, khi tung Huỳnh Như vào thay Hải Yến.
59'
Sức ép từ Myanmar
Với việc Philippines dẫn Malaysia 2-0 ở trận cùng giờ, Myanmar buộc phải giành điểm trước Việt Nam để đi tiếp. Đội bóng áo trắng tạo ra sức ép lớn ở những phút vừa qua.
48'
Vạn Sự suýt lập cú đúp
Vạn Sự lại băng vào đánh đầu trong cấm địa, nhưng lần này bàn thắng đã không đến với tiền vệ Việt Nam như trong hiệp một.
46'
Hiệp hai bắt đầu
45'+4
Hiệp một kết thúc
Việt Nam dẫn 2-0 sau 45 phút đầu. Ở trận cùng giờ, Philippines dẫn Malaysia 1-0, đẩy Myanmar đến bờ vực bị loại.