Kết nghĩa xã phường - mô hình rút ngắn khoảng cách nông thôn và thành thị

Các xã, phường ở đồng bằng sẽ kết nghĩa với xã vùng cao, biên giới, hải đảo giúp thu hẹp khoảng cách, nâng cao chất lượng sống của người dân Đà Nẵng.

Cuối tháng 9, chính quyền phường Hòa Khánh và xã Sông Kôn, nằm cách nhau khoảng 70 km đã làm lễ kết nghĩa. Từ "Quỹ vì người nghèo", phường Hòa Khánh đã xây dựng hai nhà đại đoàn kết, trao 30 suất hỗ trợ (mỗi suất một triệu đồng) cho hộ nghèo, đa số là đồng bào dân tộc thiểu số và tặng 5 suất học bổng khích lệ học sinh vượt khó. Tổng giá trị 120 triệu đồng.

Ông Nguyễn Hà Bắc, Bí thư phường Hòa Khánh, cho biết đây là những hỗ trợ ban đầu, thiết thực dành cho Sông Kôn. Thời gian tới, các hội đoàn thể sẽ trực tiếp kết nối, hỗ trợ mô hình vượt khó và chương trình vì cộng đồng. "Khi phường vận động nguồn lực giúp người nghèo, Sông Kôn cũng sẽ là một trong những địa phương được chia sẻ", ông nói.

Cùng với kết nghĩa với phường Hòa Khánh, sau sáp nhập đồng bào Cơ Tu ba xã cũ là Sông Kôn, Jơ Ngây và A Ting (nay thuộc xã Sông Kôn) đã cùng kết nghĩa anh em để thắt chặt tình đoàn kết, tương trợ lẫn nhau. Ảnh: Nguyễn Đông

Sông Kôn chưa có gì đáp lễ, nhưng là vùng có nhiều dược liệu quý, nhiều sản phẩm mỹ nghệ từ mây đan, nghệ đen hay vải thổ cẩm do đồng bào Cơ Tu dệt, sẽ thành nguồn cung cho "người anh em kết nghĩa" Hòa Khánh. Hàng hóa ở Hòa Khánh cũng sẽ đưa lên tiêu thụ ở vùng non cao này thuận lợi hơn.

Chương trình kết nghĩa giữa Hòa Khánh và Sông Kôn hướng tới nhiều lĩnh vực thiết thực. Ở giáo dục, các trường tại Hòa Khánh sẽ kết nghĩa với trường ở Sông Kôn, hỗ trợ tủ sách, sách vở, đồ dùng học tập và kêu gọi doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, phấn đấu 100% trẻ em được đến trường trong điều kiện tốt hơn.

Trong kinh tế, hai bên hợp tác tiêu thụ sản phẩm OCOP; các đặc sản như mâm mây, nghệ đen, thổ cẩm, bòn bon... có cơ hội vào thị trường thành phố, trong khi hàng hóa từ Hòa Khánh đưa về miền núi. Hòa Khánh còn hỗ trợ xây dựng mô hình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tham gia hội chợ, góp phần quảng bá sản phẩm và tăng thu nhập cho người dân.

Ngoài ra, hoạt động giao lưu văn hóa được chú trọng, giúp người dân miền núi và đô thị hiểu, gắn bó hơn. Hai bên phối hợp giải quyết việc làm và an sinh xã hội, đưa lao động dân tộc thiểu số làm việc tại các khu công nghiệp để có thu nhập ổn định, giảm nghèo bền vững; đồng thời duy trì thăm hỏi, hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách và người yếu thế.

Chị Đinh Thị Thìn giới thiệu các mặt hàng nông sản, thổ cẩm của đồng bào mình tại Ngày hội văn hóa Cơ Tu, tháng 9/2025. Ảnh: Nguyễn Đông

Chị Đinh Thị Thìn, 37 tuổi, chủ doanh nghiệp du lịch cộng đồng người Cơ Tu ở xã Sông Kôn, nói "người miền núi sẽ rất hạnh phúc" khi kết nghĩa với các phường đô thị, để cùng có những chương trình hành động cụ thể giúp đồng bào thoát nghèo và có sinh kế bền vững hơn.

Sông Kôn có tiềm năng lớn để phát triển cây dược liệu, nhưng muốn thành công cần giải quyết vấn đề then chốt là đầu ra ổn định. "Khi chưa có đầu ra, bà con sẽ không có sinh kế và dần nản lòng", chị nói, dẫn chứng mô hình trồng nghệ đen ở làng Bhờ Hồng từng thất bại vì bị ép giá, không ai thu mua.

Chị Thìn nói truyền thống kết nghĩa trước đây chỉ có giữa các làng Cơ Tu, nay được mở rộng với phường ở thành phố là bước tiến "rất đáng mừng". "Sự gắn kết này sẽ giúp quảng bá văn hóa Cơ Tu, hỗ trợ tiêu thụ nông sản, hàng thủ công, phát triển du lịch và đồng thời gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc", chị nói.

Ông Đỗ Hữu Tùng, Chủ tịch UBND xã Sông Kôn, kỳ vọng lễ kết nghĩa và những hỗ trợ của phường Hòa Khánh không chỉ giúp người dân giảm khó khăn trước mắt mà còn tạo nền tảng cho hợp tác lâu dài. Chương trình sẽ mở rộng đầu ra cho nông sản, tạo việc làm ổn định, thu hút hỗ trợ ngân sách và thúc đẩy phát triển toàn diện từ hạ tầng, du lịch đến đầu tư, khu công nghiệp.

Những bản làng quanh năm mây phủ kết nghĩa với các xã, phường miền xuôi để cùng nhau phát triển kinh tế xã hội, cải thiện đời sống người dân. Ảnh: Nguyễn Đông

Sau sáp nhập với Quảng Nam, từ tháng 8/2025, Thành ủy Đà Nẵng đã thống nhất phân công 60 xã, phường khu vực đồng bằng kết nghĩa với 33 xã miền núi, vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo để góp phần thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Ý tưởng này của nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, khi thị sát nhiều xã vùng cao và nhận thấy tính cấp thiết cần hỗ trợ ngay để phát triển kinh tế xã hội đồng đều, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống người dân từ vật chất đến tinh thần. Thành ủy Đà Nẵng đã ra Nghị quyết về chủ trương này.

Đến nay, 89/93 xã, phường ở Đà Nẵng đã kết nghĩa. Trong đó, phường Hải Châu kết nghĩa với xã Hùng Sơn (cách nhau hơn 100 km); phường Sơn Trà với xã Trà Leng (cách nhau 150 km), phường An Hải với xã Trà Linh (cách nhau gần 200 km)...

Mục tiêu việc kết nghĩa các xã nhằm gắn bó, giúp nhau cùng phát triển; nâng cao đời sống, giảm nghèo, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Thêm vào đó là xây dựng Đảng và chính quyền hai cấp hiệu quả. Hai bên sau kết nghĩa sẽ cùng học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, vận động nhân dân, xây dựng đội ngũ cán bộ tốt hơn.

Xã, phường đồng bằng sẽ cử cán bộ lên xã vùng cao hướng dẫn nghiệp vụ; xã miền núi cử cán bộ xuống phường học tập kinh nghiệm, luân phiên ít nhất 3 tháng. Các phường cũng cam kết giúp xã ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thủ tục, phục vụ người dân thuận tiện hơn.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng, chia sẻ về chương trình kết nghĩa các xã, phường đang được thành phố thực hiện. Ảnh: Nguyễn Đông

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, đánh giá việc kết nghĩa đã không còn là hình thức, giao lưu văn hóa, văn nghệ mà đi vào thực chất hơn. Các phường, xã ở đô thị, đồng bằng sẽ kết nối doanh nghiệp đầu tư, tạo việc làm và hỗ trợ bà con các xã vùng cao sản xuất tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, hàng thủ công, giúp tăng thu nhập và giảm nghèo.

Ngoài ra, các phường đô thị còn hỗ trợ về y tế, giáo dục, an sinh xã hội, như: hỗ trợ khám chữa bệnh, vật tư y tế; trao đổi kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe; hỗ trợ trang thiết bị học tập, vận động học sinh đi học đầy đủ; kêu gọi xây dựng nhà tình nghĩa, công trình dân sinh, mô hình sinh kế cho hộ khó khăn.

"Việc kết nghĩa trên tinh thần tự nguyện, đoàn kết, bình đẳng; cùng nhau phát huy thế mạnh, chia sẻ khó khăn để cùng phát triển bền vững", ông Nguyễn Đình Vĩnh nhấn mạnh. Trong tháng 9, thành phố hoàn thành 100% địa phương kết nghĩa để triển khai các giải pháp "kéo" miền núi về gần hơn với đô thị.

Nguyễn Đông