Kéo dài thời gian Triển lãm thành tựu đất nước đến hết 15/9

Thủ tướng quyết định kéo dài triển lãm thêm 10 ngày so với kế hoạch ban đầu nhằm giúp người dân có điều kiện tham quan, trải nghiệm.

Tại Công điện số 155/2025, Thủ tướng đánh giá Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh đã thu hút sự quan tâm đặc biệt và tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân.

Triển lãm là dịp để tôn vinh lịch sử, giới thiệu những thành tựu nổi bật 80 năm qua; góp phần củng cố niềm tin vào đường lối đổi mới và phát triển bền vững. Đây còn là cơ hội để mọi người dân được trực tiếp trải nghiệm và thụ hưởng những thành quả phát triển của đất nước.

Việc kéo dài thời gian triển lãm đến 15/9 (kế hoạch ban đầu là 5/9) nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng và tạo điều kiện để nhân dân có thêm thời gian tham quan và trải nghiệm các hoạt động, sự kiện. Đây cũng là đề nghị của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Người dân thích thú khi chơi đùa cùng robot do Tập đoàn Viettel phát triển. Ảnh: Nguyễn Đông

Thủ tướng giao Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát kỹ, tổ chức các hoạt động triển lãm, sự kiện liên quan hiệu quả, an toàn, tạo thuận lợi cho nhân dân.

Bộ ngành liên quan làm việc với Tập đoàn Vingroup và các nhà cung cấp dịch vụ để giảm tối đa chi phí về thuê mặt bằng, máy móc, nhân công, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Bộ, ngành, địa phương xác định rõ nhu cầu kinh phí cần ngân sách trung ương hỗ trợ khi kéo dài thời gian Triển lãm, gửi Bộ Tài chính.

Triển lãm "Thành tựu đất nước: 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" bắt đầu từ 28/8 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam ở Đông Anh, quy tụ 230 gian hàng, quy mô gần 260.000 m2.

Triển lãm được chia thành ba phân khu chính gồm: Phân khu trưng bày khái quát (Nhà triển lãm Kim Quy); Phân khu triển lãm ngoài trời (Các sân Đông, Tây, Nam, Bắc); Phân khu triển lãm quốc tế và 12 ngành công nghiệp văn hóa (Nhà triển lãm Khối A), trưng bày nhiều sản phẩm, hình ảnh giới thiệu thành tựu của 34 tỉnh, thành, 28 bộ ngành, doanh nghiệp.

Trong ba ngày đầu mở cửa (28-30/8), Triển lãm thu hút hơn 1,18 triệu lượt khách. Cao điểm vào chiều 30/8, lượng lớn người đổ về Triển lãm khiến hàng nghìn phương tiện ùn ứ trên đường Trường Sa. Tới 17h30, ùn tắc kéo dài gần 5 km, chủ yếu bên làn hướng từ Long Biên qua, từ cầu vượt nút giao Long Biên.

Sơn Hà