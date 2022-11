Jungkook - từ idol Hàn đến ca sĩ hát World Cup

Sau 10 năm vào nghề, Jungkook có lượng fan đông đảo, là ca sĩ Hàn Quốc duy nhất biểu diễn tại một kỳ World Cup.

Jungkook hát 'Dreamers' ở khai mạc World Cup Jungkook biểu diễn bài "Dreamers". Cuối tiết mục, ca sĩ Qatar Fahad Al-Kubaisi hát một đoạn tiếng địa phương. Video: Youtube FIFA

Ngày 20/11, Jungkook là nghệ sĩ duy nhất hát solo trong lễ khai mạc World Cup tại thành phố Al Khor, Qatar. Theo trang Maekyung, anh gặp sự cố không thể nghe thấy tiếng mình vì tai nghe trục trặc. Ca sĩ cũng chỉ có thời gian ngắn tập vũ đạo. Tuy nhiên, đa số khán giả từ nhiều nước khen phần trình diễn của anh hay, bùng nổ.

Sau một ngày, video Jungkook hát Dreamers được FIFA đăng tải hút 14 triệu lượt xem trên Youtube. Single cũng dẫn đầu bảng xếp hạng itunes ở nhiều quốc gia như Mỹ, Nhật, Anh, Australia, Italy, Canada, Đức, Pháp, là ca khúc World Cup đầu tiên trong lịch sử đạt quán quân trên 100 thị trường âm nhạc. Trên Twitter, tên của nam ca sĩ cũng trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất.

Jungkook trên sân khấu lễ khai mạc World Cup. Ảnh: Reuters

Idol bắt đầu sự nghiệp âm nhạc khi mới 14 tuổi, trở thành thực tập sinh cùng sáu thành viên còn lại của BTS. Nhóm nhạc thời mới ra mắt không nhận được nhiều đãi ngộ vì thuộc một công ty nhỏ đang trên bờ vực phá sản, nợ 2,8 tỷ won (hơn 2 triệu USD). Trên tờ Vogue, ca sĩ kể bảy thành viên sống chung trong căn hộ chật chội, chỉ có một phòng tắm. Hàng ngày, khi các đàn anh đã đi ngủ, Jungkook mới có thời gian vệ sinh cá nhân. Khi quay MV đầu tay, họ mặc quần áo rẻ tiền, mượn xe của đạo diễn làm đạo cụ và nhờ nhân viên trong công ty làm diễn viên quần chúng. Năm 2014, các thành viên nhóm đi khắp Los Angeles (Mỹ) phát tờ rơi, mời khán giả đến xem buổi biểu diễn của họ.

Từ nhóm nhạc thường xuyên bị chê là "bản sao lỗi" của Big Bang, Jungkook và các thành viên dần khẳng định tài năng qua năm album, năm chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. Các sản phẩm âm nhạc của họ gây sốt toàn cầu, liên tục xô đổ các kỷ lục về doanh số và lượt nghe trực tuyến. Vài năm gần đây, nhóm trở thành "con cưng" của truyền thông Âu Mỹ, thường xuyên xuất hiện ở các lễ trao giải danh giá. Nhóm từng gặp gỡ nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn, trong đó có Tổng thống Mỹ Biden, từng phát biểu tại trụ sở Liên hợp quốc.

BTS được tổ chức Guinness vinh danh tháng 9 năm ngoái. Tổ chức nhấn mạnh chỉ trong vài năm, Hàn Quốc trở thành nguồn cảm hứng, xu hướng toàn cầu, từ phim ảnh, âm nhạc lẫn công nghệ làm đẹp và BTS được cho là lá cờ đầu của cuộc cách mạng nhạc pop. Qua các hoạt động nghệ thuật cụ thể, họ dần nâng cao nhận thức, quảng bá văn hóa và ngôn ngữ Hàn Quốc tới thế giới.

Jungkook, Charlie Puth hát 'Left and Right' Jungkook trong MV "Left and right", hát cùng Charlie Puth, ra mắt hồi tháng 6. Video: Youtube Charlie Puth

Ngoài những thành công có được cùng BTS, Jungkook luôn là cái tên thu hút nhiều sự chú ý, có sự nghiệp riêng ổn định. Với vai trò giọng ca chính của nhóm, nam ca sĩ khẳng định khả năng ca hát qua các ca khúc solo như Begin, Euphoria, My time... Tháng 6 năm nay, Jungkook hợp tác ca sĩ người Mỹ Charlie Puth, ra mắt MV Left and right, đạt vị trí thứ 22 trên bảng xếp hạng đĩa đơn của Billboard.

Trong cuộc khảo sát do Gallup Korea thực hiện năm 2019, anh xếp ở vị trí số ba danh sách thần tượng được yêu thích, đồng thời là thần tượng được tìm kiếm nhiều nhất trên Google năm đó. Trên Twitter, ca sĩ cũng là idol được retweet nhiều nhất trong năm 2019. Năm 2020, Jungkook được tìm kiếm nhiều nhất trên Youtube. Tháng 3/2021, anh lập kỷ lục khi có chương trình solo hút 22 triệu người xem trực tuyến.

Jungkook biểu diễn ở MAMA 2019 Jungkook biểu diễn ở MAMA 2019. Video: CJ

Ca sĩ còn là người tạo nên nhiều cơn sốt thời trang, trong đó có xu hướng "Hanbok cách tân", được nhiều ngôi sao như Jun Hyun-moo, Jang Do-yeon, Gong Hyo-jin... hưởng ứng. Anh được đặt biệt danh "thánh sold out" khi nhiều mặt hàng nam ca sĩ dùng từ quần áo đến mỹ phẩm, đồ ăn đều lập tức "cháy hàng". Năm 2018, Jungkook được Tổng thống Hàn Quốc trao tặng Huân chương Văn hóa cùng các thành viên khác của BTS. Ngày 14/11, tạp chí People công bố anh là Người đàn ông quyến rũ nhất ở tuổi 25.

Trong khi nhiều ca sĩ thần tượng chịu áp lực việc xây dựng hình ảnh từ công ty quản lý, Jungkook cho biết anh luôn sống, làm nghệ thuật theo cảm quan riêng, từ đó gặt hái thành công. "Đây là cuộc đời duy nhất của riêng tôi. Tôi muốn sống theo ý mình", ca sĩ nói trên tờ Vogue cuối năm ngoái.

Thanh Thanh