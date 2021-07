Jon Rahm: 'Định mệnh giao việc khác cho tôi'

Số một thế giới Jon Rahm nghĩ anh không được dự Olympic Tokyo 2020 tuần này vì chưa đến duyên số.

Rahm chắc suất tranh huy chương trong màu áo Tây Ban Nha ở Tokyo 2020 nhờ vị trí đầu bảng thứ bậc golf nam chuyên nghiệp thế giới (OWGR). Nhưng anh bị loại ít ngày trước khi lên đường sang Nhật Bản do nhiễm nCoV lần thứ hai trong hai tháng

"Tôi đã có cơ hội đến Tokyo để tìm huy chương về cho tổ quốc. Tôi sẽ hạnh phúc biết bao nếu trở thành người Tây Ban Nha đầu tiên sở hữu HC vàng golf Olympic. Nhưng định mệnh lại an bài cho tôi kế hoạch khác", Rahm tweet hôm 25/7 sau thông báo bị loại theo quy tắc phòng dịch từ chủ nhà Nhật.

Jon Rahm không giấu tiếc nuối khi bị loại vào giờ chót khỏi danh sách dự Olympic Tokyo 2020. Ảnh: AFP

"Việc này đồng thời là lời nhắc nhở chúng ta còn trong đại dịch và cần cùng nhau vượt qua. Tôi cầu may mắn bình an cho tất cả tuyển thủ Tây Ban Nha ở Tokyo và sẽ cổ vũ họ từ nhà", Rahm viết thêm. Anh soạn nội dung bằng tiếng mẹ đẻ lẫn tiếng Anh.

Rahm và Bryson DeChambeau của đoàn Mỹ được phát hiện nhiễm bệnh ở phiên tầm soát cuối trong quy trình xét nghiệm ba đợt trước khi lên đường sang Tokyo. Riêng Rahm – đã tiêm một nũi vaccine Jassen - được test ba lần và đều dương tính. Sáng nay, 26/7, Uỷ ban Olympic Tây Ban Nha thông báo Jorge Campillo sẽ thay Rahm, bên cạnh Adri Arnaus ở nội dung nam và hai đồng đội nữ - Carlotta Ciganda, Azahara Munoz. DeChambeau bị loại giờ chót, Mỹ đưa Patrick Reed vào đội hình.

Rahm từng mắc Covid-19 trong tuần đầu tháng Sáu, được phát hiện ngay lúc giữ đỉnh bảng với cách biệt sáu gậy ở Memorial thuộc PGA Tour. Khi đó, anh tưởng chừng bỏ major US Open 2021 vì phải cách ly 10 ngày. Chưa hết chuẩn bắt buộc, Rahm đáp ứng điều kiện sức khoẻ - hai lần âm tính trong 24 giờ nên kịp đến Nam Torrey Pines - sân đăng cai US Open - rồi vô địch ở điểm -6.

"Tôi tin vào duyên số. Sau chuyện không may hai tuần trước, tôi thực sự vẫn lạc quan và luôn nghĩ điều lành sẽ đến. Tôi biết mình sẽ đến được nơi này, đạt thắng lợi đột phá trước sự chứng kiến của bố mẹ và vợ con. Rồi khi sớm khỏi Covid-19, tôi lại càng tin vào định mệnh an bài", Rahm phát biểu trong bế mạc US Open kỳ đấu thứ 121.

Quốc Huy