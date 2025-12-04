Italy từ chối tham gia sáng kiến mua vũ khí Mỹ cho Ukraine

Italy tuyên bố chưa tham gia chương trình của NATO về mua khí tài Mỹ để chuyển cho Ukraine, dù được cho là từng hưởng ứng.

Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani ngày 3/12 cho biết "vẫn còn quá sớm" để nước này gia nhập cơ chế Danh sách Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL), trong lúc nỗ lực hòa đàm đang diễn ra. "Nếu đạt được thỏa thuận và giao tranh ngừng lại, sẽ không còn cần đến vũ khí nữa. Những thứ khác, chẳng hạn như đảm bảo an ninh, mới là điều cần thiết", ông nói.

PURL được NATO thiết lập hồi đầu tháng 8, trong đó các nước thành viên châu Âu của khối và Canada sẽ góp tiền mua vũ khí Mỹ để chuyển cho Ukraine. Sau thời gian đầu do dự, Italy hồi tháng 10 phát tín hiệu cho thấy sẵn sàng tham gia chương trình này.

Quân nhân Ukraine nạp đạn cho xe tăng Leopard 2A4 hồi tháng 4. Ảnh: AFP

Italy đã ủng hộ mạnh mẽ Ukraine sau khi xung đột bùng phát đầu năm 2022, khi cung cấp thiết bị quân sự, viện trợ nhân đạo cùng khóa huấn luyện trong khuôn khổ nỗ lực chung của Liên minh châu Âu (EU) và NATO.

Phát biểu của Ngoại trưởng Tajani được cho là dấu hiệu rõ ràng nhất về thay đổi trong chiến lược của Italy đối với Ukraine, giữa lúc Rome đang cạn kiệt ngân sách và liên minh cầm quyền bị rạn nứt.

Chính quyền Thủ tướng Giorgia Meloni vẫn khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev, nhưng Italy là quốc gia đầu tiên ở châu Âu công khai gợi ý rằng không nên tiếp tục chuyển giao vũ khí cho Ukraine trong lúc các bên đang đàm phán về lệnh ngừng bắn, dù những nỗ lực hòa đàm gần đây chưa đạt kết quả cụ thể.

Hiệp hội Công nghiệp Hàng không, An ninh và Quốc phòng châu Âu (ASD), nhóm vận động hành lang về quốc phòng chính ở châu lục, hôm 2/12 cho rằng châu Âu nên tiếp tục tăng cường sản xuất quốc phòng bất chấp khả năng đạt được lệnh ngừng bắn tại Ukraine.

Kiev cho biết cần thêm lượng vũ khí trị giá khoảng 1,2 tỷ USD từ chương trình PURL để có thể phòng thủ trong mùa đông. Theo Tổng thư ký NATO Mark Rutte, gần 2/3 số thành viên của khối đang tham gia vào cơ chế này.

Phạm Giang (Theo Kyiv Post, Reuters)