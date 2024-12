Israel thông báo đã tập kích hơn 300 mục tiêu ở Syria trong vòng 48 giờ, phá hủy 80% năng lực quân sự chiến lược của nước láng giềng.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm nay thông báo đã tiến hành chiến dịch mang tên "Mũi tên Bashan", phá hủy phần lớn các kho vũ khí chiến lược tại Syria để "ngăn chúng rơi vào tay những phần tử khủng bố".

Cuộc tấn công kéo dài khoảng 48 giờ và nhằm vào hơn 320 mục tiêu, được triển khai sau khi liên minh quân nổi dậy do nhóm Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dẫn đầu kiểm soát thủ đô Damascus của Syria và lật đổ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.

Israel tuyên bố phá hủy 80% năng lực quân sự chiến lược của Syria Tên lửa Israel tập kích tàu chiến Syria neo tại cảng Al-Bayda và Latakia trong video công bố hôm nay. Video: IDF

Các mục tiêu bị nhắm tới gồm căn cứ không quân, kho và cơ sở chế tạo vũ khí ở Damascus, Homs, Tartus, Latakia và Palmyra, cũng như tàu hải quân neo đậu tại quân cảng al-Bayda và Latakia, các địa điểm mà IDF cho là cơ sở sản xuất vũ khí hóa học.

IDF tuyên bố đã phá hủy 70-80% năng lực quân sự chiến lược của Syria, trong đó có nhiều tên lửa đạn đạo Scud, tên lửa hành trình, tên lửa diệt hạm, hệ thống phòng không, tiêm kích, radar, xe tăng và nhà chứa máy bay. 15 tàu hải quân Syria cũng bị đánh chìm hoặc phá hỏng.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm 10/12 cho biết Tel Aviv sẽ tìm cách thiết lập quan hệ với chính quyền mới của Syria, song sẽ không ngần ngại tấn công nếu Israel bị đe dọa.

Nhà chứa máy bay tại căn cứ Mezzeh, ngoại ô Damascus, sau đòn tập kích ngày 9/12. Ảnh: AFP

"Chúng tôi không có ý định can thiệp vào tình hình nội bộ của Syria, nhưng chắc chắn sẽ làm những gì cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia. Do đó, quân đội Israel tấn công các loại vũ khí chiến lược do quân đội Syria để lại nhằm ngăn chúng rơi vào tay các nhóm cực đoan", ông nói.

Thủ tướng Netanyahu cũng cảnh báo rằng Israel sẽ dùng vũ lực đáp trả, buộc Syria trả giá đắt nếu chính quyền mới "tiếp tục cho phép Iran hiện diện hoặc chuyển vũ khí cho Hezbollah".

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cũng cảnh báo phe nổi dậy Syria rằng "bất cứ ai đi theo bước chân của Tổng thống Assad sẽ đều có kết cục giống ông ấy".

Bộ trưởng Katz cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã chỉ thị cho quân đội "thiết lập khu vực không có vũ khí và các nhóm vũ trang đe dọa tới Israel" ở miền nam Syria. Ông Katz nói binh sĩ Israel sẽ không hiện diện thường trực tại khu vực này, song không nêu giới hạn cụ thể.

Vị trí một số đô thị tại Syria. Đồ họa: AP

Sau khi quân nổi dậy kiểm soát Damascus, IDF điều các đơn vị tiến vào vùng đệm tại Cao nguyên Golan do Liên Hợp Quốc kiểm soát với lý do ngăn các tay súng Syria xâm nhập nơi này. Động thái trên bị Liên Hợp Quố cùng một số quốc gia trong khu vực phản đối.

Nguyễn Tiến (Theo ToI, AFP, AP)