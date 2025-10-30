Video Israel công bố cho thấy túi thi thể được đưa khỏi một tòa nhà ở Gaza, chôn xuống hố, trước khi được đào lên để quay phim như "vừa phát hiện ra".

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 28/10 cáo buộc Hamas "nói dối về con tin", đồng thời công bố video được quay từ drone giám sát cho thấy hành động "dàn dựng hiện trường giả" để bàn giao hài cốt con tin cho Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC).

Trong video, một nhóm đàn ông đeo khẩu trang, có người mặc quân phục, đưa một thi thể được bọc trong túi vải trắng ra khỏi tòa nhà gần khu Shejaiya ở Gaza City.

Israel tung video tố Hamas 'chôn xuống, đào lên' thi thể con tin Thi thể con tin Israel bị chôn xuống, đào lên ở Gaza City trong video do Israel công bố ngày 28/10. Video: IDF

Họ khiêng thi thể vào hố, dùng xẻng lấp đất lên. Một lát sau, một máy ủi được điều đến, đào thi thể cùng đất đá lên, di chuyển ra phía trước tòa nhà. Một người đàn ông từ phía xa đi tới, cầm điện thoại ghi hình, trong khi ba người mặc trang phục của ICRC đến gần, chứng kiến quá trình "tìm thấy thi thể con tin".

"Hamas tuyên bố gặp khó khăn trong quá trình tìm kiếm thi thể con tin đã chết, nhưng vẫn tiếp tục giữ và thao túng số thi thể mà họ từ chối trao trả theo thỏa thuận ngừng bắn. Những tuyên bố của Hamas về thiếu thiết bị là vô căn cứ", người phát ngôn IDF nói.

Thi thể sau đó được xác định là con tin Ofir Tzarfati. Giới chức Israel trước đó cho hay một phần thi thể của anh đã được tìm thấy ở Gaza trong một chiến dịch đột kích ngay sau khi cuộc chiến nổ ra và lần này là phần thi thể còn lại.

"Hamas đang lừa dối gia đình chúng tôi khi chúng tôi đang tìm cách gượng dậy sau nỗi đau", người thân Tzarfati nói.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chỉ trích Hamas vì đã trao trả một phần thi thể của Tzarfati, thay vì một trong 13 con tin đã chết ở Gaza. Chính quyền Israel cáo buộc Hamas "vi phạm thỏa thuận".

ICRC ngày 29/10 ra tuyên bố lên án Hamas, cho rằng "không thể chấp nhận một vụ dàn dựng thu hồi thi thể" trong lúc các bên đều nghiêm túc thực thi các điều khoản theo thỏa thuận ngừng bắn và "nhiều gia đình đang mong mỏi chờ đợi tin tức về người thân".

"Các nhân viên ICRC không biết thi thể nằm trên gầu máy xúc trong video là dàn dựng", ICRC cho biết, nói thêm nhân viên của họ "không thể can thiệp trực tiếp tại hiện trường" đồng thời nhấn mạnh việc thu hồi thi thể con tin "là trách nhiệm của các bên theo luật nhân đạo quốc tế".

Hamas chưa bình luận về thông tin này. Nhóm khẳng định vẫn cam kết tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn và trao trả thi thể con tin đã ký với Israel.

Hồng Hạnh (Theo CBS/Telegraph)