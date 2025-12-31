Israel thu hồi giấy phép của 37 tổ chức viện trợ người Palestine

Tel Aviv tuyên bố thu hồi giấy phép hoạt động ở Bờ Tây và Dải Gaza của hàng chục tổ chức nhân đạo, lo ngại "bị Hamas lợi dụng".

Bộ Các vấn đề Kiều dân và Chống bài xích Do Thái tuyên bố thu hồi giấy phép hoạt động tại Dải Gaza và Bờ Tây đối với 37 tổ chức phi lợi nhuận (NGO) vào ngày 1/1/2026.

Cơ quan này cáo buộc các nhóm đã không tuân thủ loạt quy định mới về đăng ký nhân sự hoạt động trong khu vực người Palestine sinh sống, làm gia tăng rủi ro nhân viên NGO có mối liên hệ với những nhóm vũ trang cực đoan.

Với lệnh rút giấy phép vào đầu năm sau, nhiều tổ chức lớn sẽ không còn được phép hoạt động tại Gaza và Bờ Tây từ ngày 1/3/2026, trong đó có chi nhánh của Bác sĩ Không Biên giới (MSF), Oxfam, Hội đồng Người tị nạn Đan Mạch và Na Uy, Caritas Internationalis, Ủy ban Bạn hữu Mỹ và Ủy ban Cứu hộ Quốc tế (IRC).

"Thông điệp của chúng tôi rất rõ: Hoan nghênh hỗ trợ nhân đạo, nhưng không chấp nhận lợi dụng những khuôn khổ nhân đạo để phục vụ mục tiêu cực đoan. Israel sẽ tiếp tục bảo vệ chủ quyền, công dân và sự chính trực trong hoạt động nhân đạo", Bộ trưởng Amichai Chikli ngày 30/12 nói.

Người dân Dải Gaza nhận viện trợ lương thực tại thành phố Khan Younis ngày 25/7. Ảnh: AFP

Các quy định yêu cầu NGO nước ngoài nộp hồ sơ chi tiết về cơ cấu tổ chức, hoạt động, danh sách toàn bộ nhân viên nước ngoài và người Palestine, kèm hộ chiếu và số định danh cá nhân.

Một hội đồng liên ngành tại Israel có quyền từ chối đăng ký nếu tổ chức bị cho là phủ nhận sự tồn tại của Israel, kêu gọi hoặc tham gia chiến dịch tẩy chay Israel.

Bộ Các vấn đề Kiều dân và Chống bài xích Do Thái cho biết các quy định mới là cần thiết sau khi cơ quan an ninh phát hiện một số nhân viên NGO có liên hệ với các nhóm vũ trang.

Tel Aviv nêu hai trường hợp nhân viên của MSF bị cáo buộc có liên hệ với Hamas và tổ chức Jihad Hồi giáo Palestine. MSF bác bỏ cáo buộc, khẳng định không bao giờ cố ý tuyển dụng người tham gia hoạt động quân sự và cho biết vẫn đang đối thoại với phía Israel về việc tái đăng ký.

Xe tăng quân đội Israel tại một khu vực gần ranh giới Israel - Gaza ngày 29/7. Ảnh: AFP

COGAT, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng Israel điều phối viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza, cho biết 37 tổ chức bị rút giấy phép đều không tham gia cung cấp viện trợ cho Gaza kể từ khi lệnh ngừng bắn mới có hiệu lực vào ngày 10/10. Trước thời điểm ngừng bắn, tổng đóng góp của các tổ chức này chỉ chiếm khoảng 1% tổng khối lượng viện trợ vào Dải Gaza.

COGAT nhấn mạnh quy trình đăng ký mới được thiết kế nhằm "ngăn chặn việc Hamas lợi dụng viện trợ", cáo buộc phong trào này hoạt động dưới vỏ bọc của các tổ chức cứu trợ quốc tế để chuyển hướng viện trợ, sử dụng nhân viên địa phương cho mục đích khủng bố và tiếp nhận nguồn tài chính có liên quan đến khủng bố.

Bộ Quốc phòng Israel khẳng định động thái này sẽ không ảnh hưởng đến lượng hàng hóa viện trợ cho Dải Gaza, bất chấp những cảnh báo thời gian qua từ nhiều tổ chức nhân đạo rằng Israel chỉ cho hàng hóa di chuyển nhỏ giọt vào khu vực.

Ngoại trưởng 10 nước, trong đó có Anh, Canada và Australia, đã bày tỏ "lo ngại sâu sắc về tái diễn tình trạng nhân đạo ngày một xấu đi" ở Dải Gaza, cũng như tác động của thiếu hụt viện trợ đến người Palestine tại khu vực giữa mùa đông.

Thanh Danh (Theo AFP, Times of Israel)