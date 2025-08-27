Israel ra tối hậu thư với cơ quan LHQ tuyên bố nạn đói ở Gaza

Israel đòi cơ quan LHQ lập tức rút lại báo cáo về nạn đói tại một số khu vực ở Dải Gaza, nếu không sẽ "tung bằng chứng về hành vi sai trái".

"Israel yêu cầu IPC ngay lập tức rút báo cáo bịa đặt và đưa ra thông báo công khai", quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Israel Eden Bar Tal nói hôm nay, đề cập tới Sáng kiến Phân loại Giai đoạn An ninh Lương thực Tích hợp (IPC), cơ quan giám sát nạn đói của Liên Hợp Quốc.

Ông Eden Bar Tal cho hay nếu IPC không tuân thủ yêu cầu "trong thời gian ngắn", Israel sẽ cung cấp cho các nhà tài trợ của cơ quan này bằng chứng về "hành vi sai trái" của họ trong quá trình chuẩn bị báo cáo. Ông không nói rõ những "bằng chứng" đó là gì.

Ông này cũng cáo buộc IPC là tổ chức "bị chính trị hóa" và làm việc cho Hamas, nhóm vũ trang đã tấn công Israel vào tháng 10/2023 và châm ngòi xung đột ở Gaza. IPC chưa bình luận về tuyên bố trên.

Trẻ em Gaza ăn bữa cơm nhận được từ bếp ăn từ thiện ở Khan Younis ngày 27/8. Ảnh: AFP

Liên Hợp Quốc chính thức tuyên bố nạn đói ở Gaza hôm 22/8, cáo buộc Israel "cản trợ có hệ thống" hàng viện trợ vào dải đất trong hơn 22 tháng xung đột.

IPC, cơ quan có trụ sở ở Rome, cho biết nạn đói đang ảnh hưởng đến 500.000 người dân ở tỉnh Gaza, nơi chiếm khoảng 20% diện tích Dải Gaza và bao gồm cả Gaza City. IPC dự đoán nạn đói sẽ lan rộng sang các tỉnh Deir el-Balah và Khan Younis vào cuối tháng 9, bao phủ một khu vực rộng gần 67% diện tích Gaza.

Israel đã hạn chế nghiêm ngặt dòng chảy viện trợ vào Gaza và đôi khi phong tỏa hoàn toàn khu vực trong thời gian xung đột. Tuy nhiên, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cáo buộc báo cáo của IPC là "dối trá trắng trợn". Ông nói Israel "không có chính sách gây ra nạn đói", trích dẫn số liệu về viện trợ mà nước này cho phép đưa vào Gaza.

COGAT, cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng Israel phụ trách vấn đề dân sự tại các vùng lãnh thổ Palestine, lập luận rằng thông tin của IPC được "dựa trên dữ liệu không đầy đủ và các nguồn không đáng tin cậy".

Trong khi đó, Jean-Martin Bauer, giám đốc phân tích an ninh lương thực của Chương trình Lương thực Thế giới, khẳng định IPC là nơi cung cấp "tiêu chuẩn vàng" cho những đánh giá như vậy.

Thanh Tâm (Theo AFP)