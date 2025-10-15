Israel nói Hamas trao trả thi thể không phải của con tin

Quân đội Israel cho biết trong số những thi thể được Hamas trao trả theo thỏa thuận ngừng bắn, có một người không phải là con tin bị nhóm này bắt.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 15/10 ra tuyên bố cho biết sau khi giám định pháp y 4 thi thể được Hamas trao trả một ngày trước đó, giới chức y tế kết luận có một thi thể "không trùng khớp với bất cứ con tin nào".

"Chúng tôi yêu cầu Hamas nỗ lực hết sức có thể để trao trả thi thể những con tin đã thiệt mạng", IDF cho hay. Hamas chưa phản hồi về thông tin của Israel.

Người dân cầm hoa đón đoàn xe chở thi thể 4 con tin được Hamas bàn giao cho Israel hôm 13/10. Ảnh: AFP

Truyền thông Israel đánh giá việc nước này nhận một thi thể không phải của con tin sẽ làm tăng áp lực trong nước lên chính quyền Thủ tướng Benjamin Netanyahu, với yêu cầu chính quyền phải hạn chế nguồn viện trợ tới Dải Gaza.

Đài truyền hình KAN đưa tin Israel đã sẵn sàng mở lại cửa khẩu biên giới Rafah giữa Dải Gaza và Ai Cập vào ngày 15/10. Tuy nhiên, những người theo đường lối cứng rắn như Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben Gvir đã kêu gọi cắt giảm nguồn cung viện trợ cho dải đất nếu Hamas không trao trả thi thể của các binh sĩ Israel.

Theo thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn một do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian, kể từ hôm 13/10, Hamas trao trả Israel 20 con tin còn sống và 8 thi thể, gồm một công dân Nepal, 6 công dân Israel và một người chưa rõ danh tính. Trong số này có thi thể của hai binh sĩ Israel.

Đổi lại, Israel cũng thả tự do cho gần 2.000 tù nhân Palestine. Một bệnh viện ở Dải Gaza cho biết họ cũng đã nhận được thi thể của 45 người Palestine do Israel trao trả.

Ngọc Ánh (Theo AFP)