Israel ngừng bắn, hàng nghìn người Gaza quay về nhà

Quân đội Israel bắt đầu ngừng bắn ở Gaza theo thỏa thuận hòa bình giai đoạn một từ chiều nay, hàng nghìn người dân đang trở về thành phố Gaza City ở miền bắc.

"Thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ 12h (16h giờ Hà Nội)", Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo. "Kể từ thời điểm này, quân đội Israel bắt đầu triển khai lực lượng dọc theo các vị trí mới, chuẩn bị cho thỏa thuận ngừng bắn và việc trao trả con tin".

Theo thỏa thuận, IDF chỉ kiểm soát khoảng 53% lãnh thổ Gaza, hầu hết là ở ngoài các khu vực đô thị. Số này gồm vùng đệm dọc biên giới giữa Gaza với Israel, Beit Hanoun và Beit Lahiya ở cực bắc dải đất, khu đồi ngoại ô phía đông Gaza City, phần lớn khu vực Rafah và Khan Younis ở miền nam dải đất.

"Người dân không nên đến gần các vị trí này, vì có thể rơi vào tình huống nguy hiểm, cho đến khi có thông báo mới", phát ngôn viên IDF Avichay Adraee cảnh báo. Ông Adraee thêm rằng Israel đã cho phép người dân Gaza di chuyển giữa miền nam và bắc qua hai tuyến đường.

Lực lượng Israel tại khu vực gần hàng rào biên giới Israel - Gaza ngày 10/10. Ảnh: AFP

Reuters mô tả hàng nghìn người đang di chuyển từ miền nam về phía bắc để hướng về Gaza City, khu vực đô thị lớn nhất tại dải đất, nơi vài ngày trước đã bị tấn công dữ dội.

"Tạ ơn thượng đế, nhà tôi vẫn còn nguyên vẹn", Ismail Zayda, 40 tuổi, sống tại quận Sheikh Radwan của Gaza City, cho biết. "Nhưng nơi này đã bị phá hủy, nhà của hàng xóm tôi cũng bị phá hủy, toàn bộ các quận đã biến mất".

"Ngay khi nghe tin về lệnh ngừng bắn, chúng tôi rất vui mừng và chuẩn bị trở về Gaza City, về nhà của mình. Dĩ nhiên là không còn nhà cửa gì nữa, chúng đã bị phá hủy", Mahdi Saqla, 40 tuổi, nói. "Đây là niềm vui lớn. Suốt hai năm qua, chúng tôi đã phải chịu đựng đau khổ, phải di dời hết nơi này đến nơi khác", Saqla nói thêm.

Dòng người trở về Gaza City ngày 10/10. Ảnh: Reuters

Israel và Hamas hôm 9/10 ký thỏa thuận giai đoạn một về ngừng bắn tại Dải Gaza, sau các vòng đàm phán ở Ai Cập.

Theo thỏa thuận, mọi hoạt động tác chiến sẽ kết thúc. Israel rút một phần lực lượng khỏi Dải Gaza. Hamas và Israel sẽ trao đổi con tin - tù nhân. Xe tải chở lương thực và thuốc men cũng được phép tiến vào Dải Gaza với quy mô lớn, giải quyết tình trạng khủng hoảng nhân đạo tại đây.

Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận IDF đã hoàn thành rút quân về giới tuyến trong thỏa thuận và bắt đầu đếm ngược 72 giờ đến mốc để trao trả con tin, dự kiến diễn ra trưa 13/10.

Hamas dự kiến trao trả 48 con tin đang giữ, trong đó khoảng 20 người còn sống. Đổi lại, Israel sẽ trả tự do cho 250 người Palestine đang ngồi tù ở nước này và khoảng 1.700 người Gaza bị bắt từ khi chiến sự Gaza bùng phát. Thi thể con tin đã thiệt mạng dự kiến được bàn giao sau.

Bộ Tư pháp Israel hôm nay công bố danh sách 250 tù nhân Palestine sẽ được trả tự do để đổi lấy các con tin còn sống trong tay Hamas. Danh sách không có tên những người được coi là biểu tượng kháng chiến của Palestine mà Hamas yêu cầu.

Các vùng đô thị lớn tại Dải Gaza. Đồ họa: BBC

Chiến sự Israel - Hamas nổ ra hồi tháng 10/2023 sau khi nhóm vũ trang ở Gaza tấn công Israel, khiến hơn 1.200 người chết và bắt cóc 251 con tin.

Israel đã mở chiến dịch nhằm vào Dải Gaza ngay sau đó với mục tiêu loại bỏ Hamas. Cơ quan y tế Gaza ngày 8/10 cho biết giao tranh đã khiến gần 67.200 người Palestine thiệt mạng và hơn 169.800 người bị thương, chủ yếu là dân thường.

Như Tâm (Theo AFP, Times of Israel)