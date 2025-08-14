Israel nêu lý do hạ sát nhóm nhà báo ở Gaza

Quân đội Israel tuyên bố hạ sát nhà báo al-Sharif cùng 5 đồng nghiệp ở Gaza vì cho rằng họ là "đặc vụ Hamas", bất chấp phản đối của dư luận quốc tế.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm 10/8 không kích căn lều dành cho truyền thông bên ngoài cổng chính một bệnh viện ở Dải Gaza, khiến hai phóng viên Anas al-Sharif và Mohammed Qreiqeh cùng hai quay phim Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal, đều thuộc hãng Al Jazeera, thiệt mạng. Hai phóng viên tự do Moamen Aliwa và Mohammad al-Khaldi cũng bị hạ sát trong đòn không kích này.

Vụ tấn công vào nhóm nhà báo gây chấn động dư luận và làm dấy lên làn sóng phản đối từ các cơ quan truyền thông cũng như tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu (EU) và nhiều nước châu Âu.

Sau vụ tập kích, Israel cáo buộc phóng viên al-Sharif là thành viên Hamas và nói rằng "có bằng chứng" cho thấy anh đã nhận lương từ nhóm này. Theo IDF, al-Sharif là chỉ huy một đơn vị thuộc nhóm vũ trang Hamas, chịu trách nhiệm chỉ đạo các vụ tấn công bằng rocket nhằm vào dân thường và binh sĩ Israel.

Trung tá Nadav Shoshani, phát ngôn viên IDF, cho hay tài liệu tình báo mà Israel thu thập được và đã công bố cho thấy al-Sharif gia nhập cánh vũ trang của Hamas vào ngày 3/12/2024, phụ trách một tổ phóng rocket ở miền bắc Gaza. Anh này được trao chứng chỉ khẩu đội trưởng hỏa lực vào ngày 1/1/2019, theo tài liệu của IDF.

Tài liệu này cũng cho rằng al-Sharif nhận lương 200 USD một tháng từ Hamas. Theo trung tá Shoshani, đây chỉ là "một phần nhỏ trong số tài liệu và thông tin mật mà IDF thu thập được về al-Sharif trước cuộc không kích".

Người dân cầm ảnh của nhà báo Anas al-Sharif (trái) và Mohamed Qreiqeh trong cuộc biểu tình ở Bờ Tây ngày 11/8. Ảnh: AP

Tuy nhiên, lời giải thích này càng khiến dư luận sôi sục, khi IDF không đề cập gì đến 5 nhà báo cũng thiệt mạng trong trận tập kích. Hãng thông tấn AFP cho biết al-Sharif là một trong những phóng viên hiện trường quen mặt của Al Jazeera tại Dải Gaza, xuất hiện trên sóng hàng ngày để đưa tin về vùng lãnh thổ.

Nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế đã yêu cầu mở cuộc điều tra sâu rộng về cuộc không kích này. Ngày 13/8, khi bị truyền thông tiếp tục chất vấn về lý do tấn công al-Sharif trong lúc anh đang ở cùng 5 đồng nghiệp khác trong căn lều, người phát ngôn IDF nói rằng "đã thực hiện nhiều biện pháp để giảm tối đa thương vong cho dân thường trong cuộc không kích".

Trao đổi với tờ Times of Israel, một quan chức IDF giấu tên cáo buộc một số nhà báo khác trong nhóm này cũng là thành viên các nhóm vũ trang ở dải đất. Người này không nói rõ ai trong số 5 nhà báo còn lại cũng bị nghi là thành viên Hamas.

IDF cũng cáo buộc các nhóm vũ trang ở Dải Gaza "vi phạm luật pháp quốc tế một cách có hệ thống, lợi dụng các cơ sở dân sự và dân thường làm lá chắn sống".

Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) có trụ sở ở Mỹ bày tỏ "kinh hoàng" trước cái chết của 6 nhà báo ở Gaza. Hiệp hội Nhà báo Palestine cũng mô tả cuộc tập kích là "vụ ám sát đẫm máu".

Quan hệ giữa Israel và hãng Al Jazeera vốn căng thẳng suốt nhiều năm qua. Tel Aviv đã cấm hãng này hoạt động tại Israel và lục soát các văn phòng của họ sau khi xung đột tại Dải Gaza bùng phát.

Ngọc Ánh (Theo Times of Israel, AP)