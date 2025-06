Israel ném hơn 100 quả bom vào 'trái tim Tehran'

Israel ném hơn 100 quả bom xuống Tehran

Không quân Israel nói đã sử dụng hơn 100 quả bom tấn công các cơ quan quan trọng của IRGC và những mục tiêu trọng yếu khác ở Tehran trong cuộc tập kích hôm nay.

Mục tiêu bị ném bom là trụ sở Thar-Allah của IRGC, cơ quan có "nhiệm vụ bảo vệ Tehran trước các mối đe dọa an ninh". Israel cũng nhắm vào quân đoàn Sayyid al-Shuhada, thuộc IRGC, có trách nhiệm "bảo vệ đất nước, trong đó có cả việc trấn áp các mối đe dọa nội bộ như biểu tình, bất ổn ở Tehran".

Theo IDF, trụ sở của đơn vị an ninh thông tin thuộc lực lượng an ninh nội bộ Iran cũng bị nhắm mục tiêu trong đợt không kích mới nhất. IDF mô tả đơn vị này "chịu trách nhiệm giám sát nhân sự trong lực lượng an ninh nội bộ và quản lý việc kiểm soát, giám sát thông tin, truyền thông trong lực lượng".