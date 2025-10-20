Israel ném 153 tấn bom xuống Gaza trong một ngày

Thủ tướng Israel cho biết quân đội nước này thả 153 tấn bom xuống Dải Gaza hôm 19/10 để đáp trả "hành động vi phạm lệnh ngừng bắn" Hamas.

"Một tay chúng ta cầm vũ khí, tay kia dang rộng vì hòa bình. Hãy tạo nên hòa bình với sức mạnh, không phải với sự yếu đuối. Hôm nay Israel mạnh hơn bao giờ hết", Thủ tướng Benjamin Netanyahu phát biểu trước quốc hội ngày 20/10.

Ông Netanyahu xác nhận Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm 19/10 đã ném 153 tấn bom xuống các mục tiêu ở Dải Gaza, nhằm đáp trả "hành động vi phạm lệnh ngừng bắn" của Hamas.

Người dân Palestine ngày 20/10 đứng trong đống đổ nát do đòn không kích của Israel nhằm vào Dải Gaza. Ảnh: AFP

Loạt đòn không kích được IDF tiến hành sau khi hai binh sĩ nước này thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng vũ khí bộ binh tại khu vực Rafah, miền nam Dải Gaza. IDF cáo buộc Hamas vi phạm lệnh ngừng bắn khi liên tiếp tấn công quân nhân Israel bên ngoài ranh giới "đường vàng" theo thỏa thuận đình chiến, trong đó có một vụ tấn công bằng súng chống tăng và một vụ bắn tỉa.

Hamas bác bỏ cáo buộc vi phạm lệnh ngừng bắn, cho hay họ đã mất liên lạc với một số nhóm ở Rafah trong nhiều tháng qua và không chịu trách nhiệm cho những hành động "bột phát" của các tay súng ở đó. Nhóm này cho hay ít nhất 45 người Gaza đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel chỉ trong ngày 19/10.

Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben Gvir đã kêu gọi Thủ tướng Netanyahu "tái khởi động chiến dịch quân sự toàn diện ở Dải Gaza", cho rằng những kỳ vọng Hamas sẽ thay đổi "chỉ là sự ảo tưởng đe dọa an ninh Israel".

Izzat al-Risheq, thành viên cấp cao Hamas, khẳng định nhóm này vẫn tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn. Ông cũng chỉ trích Israel mới là bên liên tục tìm cách vi phạm thỏa thuận, cho rằng Thủ tướng Netanyahu đang "chịu sức ép từ các thành viên cực hữu trong chính phủ và cố né tránh trách nhiệm với các bên trung gian".

Thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn một ở Dải Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian có hiệu lực ngày 11/10. Theo thỏa thuận, Hamas sẽ thả các con tin còn sống và trao trả thi thể con tin đã chết cho Israel, đổi lại tự do cho các tù nhân Palestine. Tuy nhiên, việc hai bên liên tục cáo buộc đối phương vi phạm lệnh ngừng bắn khiến thỏa thuận này ngày càng mong manh.

Ngọc Ánh (Theo AFP)