Israel mở chiến dịch quy mô lớn để tìm con tin cuối cùng ở Gaza

Israel thông báo đang tiến hành chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn để thu hồi thi thể của Ran Gvili, con tin cuối cùng còn ở Dải Gaza.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 25/1 thông báo nỗ lực tìm kiếm thi thể con tin Ran Gvili đang được tiến hành ở một nghĩa trang tại miền bắc Dải Gaza và sẽ kéo dài "chừng nào còn cần thiết". Truyền thông Israel dẫn lời các quan chức quân đội nước này cho biết nỗ lực trên có thể sẽ diễn ra trong vài ngày.

Văn phòng thêm rằng "chiến dịch quy mô lớn" này do Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thực hiện và được triển khai từ cuối tuần. "Sau khi hoàn thành chiến dịch, Israel sẽ mở lại cửa khẩu Rafah như những gì đã thỏa thuận với Mỹ", thông báo có đoạn.

Người dân cầm ảnh Ran Gvili trong cuộc tuần hành kêu gọi đưa thi thể anh trở về tại Tel Aviv, Israel hôm 23/1. Ảnh: AP

Dù Israel trước đó từng mở các chiến dịch tìm kiếm con tin, Tel Aviv công bố nhiều thông tin hơn về nỗ lực lần này so với bình thường. IDF cho biết nghĩa trang mà chiến dịch diễn ra nằm gần "Ranh giới Vàng", đường phân định khu vực do Israel kiểm soát ở Dải Gaza.

Một quan chức quân đội Israel giấu tên cho biết Gvili có thể đã được chôn ở khu vực Shijaiya-Tuffah tại Gaza City, thêm rằng các giáo sĩ Do Thái và chuyên gia nha khoa đang có mặt để hỗ trợ lực lượng tìm kiếm.

Đưa toàn bộ con tin tại Dải Gaza trở về nước, bất kể còn sống hay đã chết, là nội dung trọng tâm trong giai đoạn một của thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ tháng 10/2025 giữa Israel và nhóm vũ trang Hamas.

Thu hồi thi thể Ran Gvili, con tin cuối cùng tại Dải Gaza, được cho là sẽ giúp loại bỏ rào cản còn sót lại đối với nỗ lực bước sang giai đoạn hai của thỏa thuận ngừng bắn và mở lại cửa khẩu Rafah. Đây được coi là tuyến đường duy nhất để ra vào Dải Gaza đối với gần như toàn bộ hai triệu người đang sống ở vùng lãnh thổ.

Vị trí "Ranh giới Vàng" được thiết lập theo thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn một ở Dải Gaza. Đồ họa: BBC

Gia đình Gvili đã kêu gọi chính quyền Thủ tướng Netanyahu không chấp nhận bước vào giai đoạn hai của thỏa thuận ngừng bắn cho đến khi thi thể anh được thu hồi. Nhưng áp lực đối với Israel đang gia tăng, trong đó chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cách đây vài ngày tuyên bố rằng giai đoạn hai của thỏa thuận đã được bắt đầu.

Israel nhiều lần cáo buộc Hamas cố tình trì hoãn nỗ lực tìm kiếm con tin cuối cùng ở Dải Gaza. Nhóm vũ trang hôm 25/1 khẳng định đã cung cấp mọi thông tin mình có về thi thể của Gvili, đồng thời cáo buộc Tel Aviv cản trở hoạt động tìm kiếm tại những khu vực mà quân đội Israel kiểm soát tại Dải Gaza.

