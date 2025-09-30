Israel lần đầu xin lỗi vì cuộc tập kích vào lãnh thổ Qatar

Thủ tướng Netanyahu xin lỗi người đồng cấp Qatar về cuộc tập kích ban lãnh đạo Hamas ở Doha, cam kết không lặp lại điều này trong tương lai.

Lời xin lỗi được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa ra trong cuộc điện đàm ba bên với Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 29/9.

"Thủ tướng Netanyahu bày tỏ hối tiếc sâu sắc rằng cuộc tấn công tên lửa của Israel nhằm vào mục tiêu Hamas ở Qatar đã vô tình giết chết một quân nhân Qatar. Ông cũng bày tỏ hối tiếc rằng Israel đã vi phạm chủ quyền của Qatar khi nhắm mục tiêu vào ban lãnh đạo Hamas trong lúc họ đang đàm phán con tin, khẳng định Israel sẽ không thực hiện cuộc tấn công nào như vậy nữa", Nhà Trắng cho hay.

Thủ tướng Netanyahu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Trump tại Nhà Trắng ngày 29/9. Ảnh: AFP

Đáp lại, Thủ tướng al-Thani hoan nghênh những cam kết này, nhấn mạnh Qatar sẵn sàng tiếp tục đóng góp thiết thực vào an ninh và ổn định khu vực.

Giới chức Qatar sau đó ra tuyên bố xác nhận về cuộc gọi và cho biết Thủ tướng al-Thani đã thể hiện rõ lập trường rằng Doha không bao giờ chấp nhận những hành động vi phạm chủ quyền. Tuy nhiên, Qatar vẫn sẽ tham gia vào nỗ lực chấm dứt xung đột ở Dải Gaza theo sáng kiến từ Tổng thống Trump.

Bộ Ngoại giao Qatar cho hay cuộc gọi là một phần nỗ lực của Mỹ nhằm giải quyết những hậu quả từ cuộc tấn công do Israel thực hiện nhắm vào thủ đô Doha, vi phạm chủ quyền nước này.

Quân đội Israel hôm 9/9 nhắm mục tiêu vào những lãnh đạo chính trị của nhóm vũ trang Hamas đang có mặt ở Doha. Hamas cho biết các lãnh đạo chủ chốt vẫn sống sót sau vụ tập kích, nhưng 5 thành viên của nhóm đã thiệt mạng, trong đó có con trai của nhà đàm phán cấp cao Khalil Al-Hayya. Một thành viên lực lượng an ninh Qatar cũng thiệt mạng trong vụ tập kích.

Theo các quan chức Mỹ và Israel giấu tên, Tel Aviv đã triển khai 15 tiêm kích đến Biển Đỏ để phóng ít nhất 10 tên lửa đạn đạo nhằm vào văn phòng ban lãnh đạo chính trị Hamas tại Doha. Điều này giúp phi cơ Israel không phải tiến vào không phận các nước Trung Đông, tên lửa cũng bay từ hướng mà lưới phòng không ở Qatar không tập trung theo dõi.

Vũ Hoàng (Theo Times of Israel, Al Jazeera, AFP)