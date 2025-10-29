Israel không kích vào Gaza

Các chiến đấu cơ Israel đã không kích vào Dải Gaza sau khi Tel Aviv cáo buộc Hamas vi phạm lệnh ngừng bắn do Tổng thống Mỹ làm trung gian.

"Sau các cuộc tham vấn an ninh, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã lệnh cho quân đội lập tức thực hiện các cuộc tấn công dữ dội vào Dải Gaza", Văn phòng Thủ tướng Israel ngày 28/10 cho hay.

Cơ quan y tế ở Dải Gaza sau đó cho biết đợt không kích của Israel khiến ít nhất 17 người thiệt mạng. Đây là diễn biến bạo lực mới nhất kể từ khi lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian được ký kết hồi đầu tháng này.

Văn phòng Thủ tướng Israel không nêu lý do tiến hành không kích, song một quan chức quân đội nước này trước đó cáo buộc Hamas vi phạm lệnh ngừng bắn khi tấn công vào lực lượng Israel tại khu vực do Tel Aviv kiểm soát ở Gaza.

"Đây tiếp tục là hành vi vi phạm trắng trợn lệnh ngừng bắn", quan chức này cho hay.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel vào Khan Younis, Dải Gaza hồi đầu tháng này. Ảnh: AFP

Cánh vũ trang của Hamas sau đó cho biết sẽ hoãn bàn giao một thi thể con tin do Israel "vi phạm" lệnh ngừng bắn, thêm rằng "mọi hành vi leo thang từ phía Israel đều sẽ cản trở việc tìm kiếm, khai quật và thu hồi các thi thể".

Hiện chưa rõ liệu Israel có thông báo cho Mỹ trước khi không kích vào Gaza hay không.

Thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 10/10, chấm dứt hai năm chiến sự ở Dải Gaza. Tuy nhiên, kể từ đó, hai bên một số lần cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận.

Truyền thông Israel hôm 28/10 đưa tin xảy ra đấu súng giữa lực lượng Israel và Hamas tại thành phố Rafah, miền nam Gaza. Quân đội Israel không bình luận về thông tin, trong khi Hamas phủ nhận tấn công vào lực lượng Israel tại Rafah. Nhóm cũng tuyên bố vẫn cam kết tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn.

Trong khi đó, Phó tổng thống Mỹ JD Vance ngày 28/10 cho biết dù xảy ra những cuộc giao tranh nhỏ, "lệnh ngừng bắn vẫn được duy trì".

Huyền Lê (Theo Reuters, AFP)