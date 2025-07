Israel đồng ý đàm phán ngừng bắn ở Gaza

Thủ tướng Israel Netanyahu sẽ cử nhóm tới Qatar để đàm phán lệnh ngừng bắn và thả con tin ở Gaza, sau khi Hamas tuyên bố sẵn sàng đàm phán "lập tức".

"Những thay đổi mà Hamas muốn thực hiện đối với đề xuất của Qatar đã được chuyển đến chúng tôi tối qua và không được Israel chấp thuận", văn phòng Thủ tướng Netanyahu ngày 5/7 cho hay.

Mặc dù vậy, dựa trên đánh giá tình hình, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã chỉ đạo chấp nhận lời mời đàm phán và vẫn cử phái đoàn tới Qatar trong ngày 6/7 để tiếp tục các nỗ lực nhằm đảm bảo đưa con tin trở về, dựa trên đề xuất của Qatar mà Israel đã đồng ý.

Ông Netanyahu, người dự kiến gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington ngày 7/7, nhiều lần nói rằng Hamas phải bị giải giáp. Nhóm vũ trang ở Dải Gaza bác bỏ và cho đến nay vẫn từ chối thảo luận về quan điểm này.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại thành phố Rehovot, miền trung Israel ngày 20/6. Ảnh: AFP

Tổng thống Trump hôm 1/7 thông báo Israel đã "đồng ý với các điều kiện cần thiết" cho thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 60 ngày tại Dải Gaza.

Ba ngày sau, nhóm vũ trang Hamas cho biết đã hoàn tất tham vấn nội bộ và trao đổi với các nhóm vũ trang Palestine khác về đề xuất ngừng bắn mới nhất tại Dải Gaza, chuyển phản hồi "mang tính tích cực" cho bên trung gian. "Chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng và nghiêm túc để lập tức bước vào vòng đàm phán mới về cơ chế thực hiện khuôn khổ này", Hamas cho hay.

Tổ chức Jihad Hồi giáo, đồng minh của Hamas tại Gaza, cũng tuyên bố ủng hộ đàm phán để tiến tới ngừng bắn, song yêu cầu có đảm bảo rằng Israel sẽ "không tiếp tục hành động gây hấn" sau khi các con tin được thả.

Hamas chưa công khai chi tiết phản hồi của họ đối với đề xuất do Mỹ bảo trợ, được chuyển đến thông qua các bên trung gian từ Qatar và Ai Cập.

Hai nguồn tin Palestine am hiểu tình hình cho biết đề xuất quy định rằng trong 60 ngày ngừng bắn, lực lượng Hamas sẽ trả tự do cho 10 con tin còn sống tại Dải Gaza và trả một số thi thể để đổi lấy các tù nhân Palestine đang bị Israel giam. Hamas cũng yêu cầu một số điều kiện nhất định để Israel rút quân, đảm bảo không giao tranh trong quá trình đàm phán và khôi phục hệ thống phân phối viện trợ do Liên Hợp Quốc dẫn đầu.

Trong hai lệnh ngừng bắn trước đó do Qatar, Ai Cập và Mỹ làm trung gian, Hamas đã trao trả các con tin để đổi lấy những người Palestine bị Israel giam. Trong số 251 con tin bị Hamas bắt trong cuộc đột kích vào miền nam Israel tháng 10/2023, 49 người vẫn ở Gaza, trong đó 27 người được cho là đã chết.

Chiến dịch trả đũa của quân đội Israel vào Dải Gaza đã khiến hơn 57.000 người thiệt mạng, phần lớn là dân thường, theo cơ quan y tế địa phương.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)