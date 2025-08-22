Israel dọa hủy diệt Gaza City nếu Hamas không buông súng, thả con tin

Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố lực lượng nước này sẽ phá hủy thành phố lớn nhất Dải Gaza nếu Hamas không chịu buông vũ khí, thả con tin.

"Sớm thôi, cổng địa ngục sẽ mở ra trước mặt các thành viên Hamas ở Gaza nếu họ không đồng ý với các điều kiện của Israel để chấm dứt chiến sự, chủ yếu là thả con tin và giải giáp vũ khí. Khi đó, thành phố Gaza City sẽ giống như Rafah và Beit Hanoun", ông Israel Katz, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, đăng trên mạng xã hội hôm nay.

Lời đe dọa được ông Katz đưa ra khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang triển khai quân và khí tài ở ngoại ô Gaza City, sẵn sàng tiến đánh thành phố. Trước đó, IDF đã san phẳng gần như toàn bộ hai thành phố Rafah và Beit Hanoun ở Dải Gaza.

Chính phủ Israel hôm 17/8 thông qua kế hoạch tiếp theo cho chiến dịch ở Gaza, với trọng tâm là đẩy mạnh tấn công Hamas ở Gaza City.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 21/8 cho biết ông đã ra lệnh đàm phán ngay lập tức nhằm giải cứu tất cả con tin còn lại ở Gaza. Nỗ lực giải cứu con tin sẽ song hành với chiến dịch giành quyền kiểm soát Gaza City và phá hủy thành trì của Hamas.

Khói bốc lên sau khi lực lượng Israel không kích Gaza City ngày 22/8. Ảnh: AFP

Bộ Quốc phòng Israel hồi đầu tuần này cho phép huy động khoảng 60.000 lính dự bị để tham gia chiến dịch tấn công, chiếm đóng Gaza City.

Hamas ngày 18/8 thông báo nhóm này đã chấp thuận đề xuất ngừng bắn mới tại Gaza do các bên trung gian là Qatar và Ai Cập đưa ra. Thỏa thuận mới bao gồm điều khoản thả các con tin theo đợt, nhưng không có yêu cầu Hamas phải giải giáp vũ khí.

Israel hiện chưa phản hồi đề xuất này. Tel Aviv khẳng định thỏa thuận ngừng bắn phải đảm bảo yêu cầu toàn bộ con tin được thả cùng lúc.

Kế hoạch của Israel về mở chiến dịch tấn công và chiếm đóng Gaza City đã gây phản đối dữ dội cả trong nước và quốc tế. Theo cơ quan y tế ở Gaza, các cuộc tấn công của Israel ở dải đất này đã khiến hơn 62.000 người thiệt mạng, chủ yếu là dân thường.

Vị trí Gaza City và các đô thị ở Dải Gaza. Đồ họa: BBC

Huyền Lê (Theo AFP)