Israel chuẩn bị di dời cư dân Gaza City

Israel thông báo sẽ cung cấp lều cho cư dân Gaza, trước khi di dời họ để mở đợt tấn công vào Gaza City.

Quân đội Israel cho biết lều và vật tư che chắn sẽ được chuyển qua cửa khẩu Kerem Shalom ở phía nam Dải Gaza từ hôm nay. Hoạt động sẽ do Liên Hợp Quốc và các tổ chức cứu trợ quốc tế phụ trách, dưới sự giám sát của quan chức Bộ Quốc phòng Israel.

Động thái diễn ra sau khi chính quyền Israel tuyên bố sẽ triển khai di dời cư dân khỏi Gaza City, chuẩn bị cho chiến dịch tấn công mới nhằm giành quyền kiểm soát thành phố này. Gaza City là đô thị lớn nhất ở Dải Gaza, đồng thời được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mô tả là "thành trì cuối cùng của Hamas".

Cư dân sẽ được sơ tán khỏi các khu vực giao tranh, chuyển đến miền nam Dải Gaza nhằm "đảm bảo an toàn cho chính họ", theo quân đội Israel.

Một bé gái nhận thức ăn từ bếp cộng đồng ở Gaza City ngày 16/8. Ảnh: AP

Phát ngôn viên Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc bày tỏ lo ngại về kế hoạch sơ tán người dân đến miền nam Gaza. Liên Hợp Quốc ngày 14/8 cảnh báo những hậu quả nghiêm trọng nếu Israel tiến hành kế hoạch chiếm đóng Gaza City.

Các quan chức Palestine và Liên Hợp Quốc khẳng định không có nơi nào trong Dải Gaza đủ an toàn, kể cả các khu vực ở miền nam Gaza.

Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc hoan nghênh Israel thừa nhận nhu cầu cấp thiết về chỗ trú ẩn của người dân, cũng như cho phép đưa lều trại và vật tư vào Dải Gaza. "Liên Hợp Quốc và các đối tác sẽ nắm lấy cơ hội này", phát ngôn viên Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc nói.

Nhóm vũ trang Hồi giáo Jihad Palestine, đồng minh của Hamas, lên án kế hoạch giành quyền kiểm soát Gaza City của quân đội Israel là "vi phạm công ước quốc tế".

Vị trí Gaza City và các đô thị ở Dải Gaza. Đồ họa: BBC

Xung đột Gaza bùng phát hồi tháng 10/2023, sau khi Israel phát động chiến dịch đáp trả Hamas và giải cứu con tin. Nhóm vũ trang Hamas trước đó bất ngờ tấn công miền nam Israel, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và bắt cóc 251 con tin.

Hiện tại còn khoảng 49 con tin bị giam ở Gaza, trong đó có 27 mà quân đội Israel cho là đã chết. Xung đột Gaza đến nay đã khiến hơn 61.500 người thiệt mạng, theo cơ quan y tế do Hamas kiểm soát.

Hồng Hạnh (Theo Reuters)