Israel cảnh báo tung 'sức mạnh chưa từng có' ở Gaza City

Quân đội Israel tuyên bố sẽ thực hiện chiến dịch tại Gaza City với "sức mạnh chưa từng có", yêu cầu người dân nhanh chóng sơ tán.

"Hãy tận dụng cơ hội hiện nay, hãy lên đường cùng với hàng trăm nghìn cư dân thành phố đã di chuyển về phía nam đến khu vực nhân đạo", người phát ngôn quân đội Israel Avichay Adraee hôm nay đăng trên mạng xã hội X.

IDF kêu gọi người dân Palestine đi đến "khu vực nhân đạo" ở thành phố ven biển phía nam Al-Mawasi, nơi họ cho biết sẽ cung cấp viện trợ, chăm sóc y tế và cơ sở hạ tầng hỗ trợ người sơ tán. Adraee cho hay tuyến duy nhất để đi về phía nam là qua đường ven biển Al-Rashid.

"Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ tiếp tục hoạt động với sức mạnh chưa từng có chống lại Hamas cùng các nhóm vũ trang khác", ông Adraee nói, đề cập đến chiến dịch tấn công Gaza City.

Xe tăng và xe bọc thép chở quân của Israel ở gần biên giới với Dải Gaza hôm 16/9. Ảnh: Reuters

Israel phát động chiến dịch tấn công trên bộ lớn vào Gaza City, miền bắc Dải Gaza, từ 16/9. Chiến dịch diễn ra trước khi một số quốc gia phương Tây, trong đó có Pháp và Anh, dự kiến công nhận Nhà nước Palestine vào tuần tới tại hội nghị Liên Hợp Quốc.

IDF liên tục kêu gọi người dân trong khu vực sơ tán về phía nam. Tuy nhiên, nhiều người cho biết hành trình này quá tốn kém và họ cũng không biết phải đi đâu để được an toàn.

Liên Hợp Quốc tháng trước ước tính khoảng một triệu người đang sống ở Gaza City và các khu vực lân cận. Quân đội Israel ngày 19/9 ước tính khoảng 480.000 người đã sơ tán khỏi thành phố kể từ cuối tháng trước.

Vị trí Gaza City và các đô thị khác ở Dải Gaza. Đồ họa: BBC

Nivin Ahmed, 50 tuổi, đã chạy khỏi Gaza City về phía nam đến thành phố Deir el-Balah hôm 18/9 cùng 7 thành viên gia đình.

"Chúng tôi đã đi bộ hơn 15 km, chúng tôi thậm chí phải bò vì không còn chút sức lực nào", bà kể. "Con trai út của tôi đã khóc vì kiệt sức. Chúng tôi thay nhau kéo một chiếc xe đẩy nhỏ đựng đồ đạc cá nhân".

Mona Abdel Karim, 36 tuổi, cho hay cô không thể tìm được phương tiện di chuyển về phía nam và đã ngủ cùng gia đình trên đường Al-Rashid trong hai đêm để chờ tài xế. "Tôi cảm thấy như mình sắp nổ tung. Chúng tôi không thể đi bộ, bố mẹ chồng tôi đã già và ốm yếu, còn bọn trẻ thì còn quá nhỏ", cô nói.

Video quay con đường Al-Rashid hôm 18/9 cho thấy hàng dài người nối đuôi nhau, chen chúc đi bộ hoặc trên các phương tiện chở đầy đồ đạc tiến về phía nam.

Ở phía tây Gaza City, Sami Baroud, 35 tuổi, cho biết những cuộc pháo kích dữ dội không ngừng diễn ra. "Cuộc sống của chúng tôi giờ đây không còn gì khác ngoài các vụ nổ và hiểm nguy", anh nói. "Chúng tôi đã mất tất cả, cuộc sống, tương lai, cảm giác an toàn. Làm sao tôi có thể sơ tán khi thậm chí không đủ tiền đi lại?".

Chiến dịch tấn công Gaza City được quân đội Israel triển khai trong bối cảnh một cuộc điều tra của Liên Hợp Quốc cáo buộc Tel Aviv phạm tội "diệt chủng" ở Dải Gaza, nói rằng Thủ tướng Benjamin Netanyahu và các quan chức cấp cao khác đã kích động tội ác này. Israel bác bỏ cáo buộc và chỉ trích cuộc điều tra đưa ra những thông tin "sai sự thật".

Mỹ hôm 18/9 tiếp tục phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn ở Gaza nhằm bảo vệ đồng minh Israel khỏi áp lực ngoại giao.

Vũ Hoàng (Theo AFP)