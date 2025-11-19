Lebanon nói Israel đã tập kích vào trại tị nạn Palestine ở miền nam nước này khiến 13 người thiệt mạng, Tel Aviv tuyên bố đánh trúng nhóm Hamas.

Bộ Y tế Lebanon thông báo 13 người đã thiệt mạng và một số trường hợp bị thương sau vụ tập kích của Israel nhằm vào Ain al-Helweh, trại tị nạn lớn nhất dành cho người Palestine tại Lebanon ở ngoại ô thành phố ven biển Sidon.

Hãng thông tấn nhà nước Lebanon NNA cho biết đòn tập kích nhắm vào một ôtô trong bãi đậu xe gần nhà thờ Hồi giáo Khalid bin al-Walid bên trong trại tị nạn. Có thông tin cho rằng nhà thờ này và một trung tâm cùng tên cũng là mục tiêu trong cuộc tấn công, theo NNA.

Israel bị tố sát hại 13 người tại trại tị nạn Palestine ở Lebanon Đòn tập kích mà Israel tuyên bố là nhắm vào cơ sở huấn luyện của Hamas ở Ein al-Hilweh hôm 18/11. Video: IDF

Phóng viên hãng thông tấn AFP tại hiện trường đã chứng kiến cảnh đám cháy bốc lên tại tầng dưới của một tòa nhà và xe cứu thương đi vào trại tị nạn, song không thấy nhà thờ Hồi giáo bị hư hại. Một nhân viên y tế cho biết lực lượng cứu hộ đang thu thập các mảnh thi thể ở khu vực này.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã tập kích các tay súng bên trong "tổ hợp huấn luyện của Hamas ở khu vực Ain al-Helweh tại miền nam Lebanon". IDF đăng video về cuộc tấn công, cho thấy một tòa nhà bị đánh trúng.

Nhóm vũ trang gọi thông tin của IDF là "ngụy tạo và dối trá", khẳng định lực lượng này không có sở quân sự nào bên trong các trại tị nạn Palestine ở Lebanon. Hamas cho biết mục tiêu của Israel là sân thể thao ngoài trời mà thanh niên trong trại tị nạn thường lui tới, nhấn mạnh những người bị nhắm đến là một nhóm các cậu bé đang ở trên sân vào thời điểm đó.

Dù đạt được thỏa thuận ngừng bắn với nhóm vũ trang Hezbollah tại Lebanon vào cuối năm ngoái, quân đội Israel vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào quốc gia láng giềng.

Tel Aviv thường tuyên bố nhắm mục tiêu liên quan Hezbollah, song cũng đã tập kích lực lượng Hamas ở Lebanon. Hezbollah và Hamas là đồng minh trong "trục kháng chiến" do Iran hậu thuẫn tại Trung Đông để chống Israel và phương Tây.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân sau cuộc tập kích vào trại tị nạn Ain al-Helweh hôm 18/11. Ảnh: AFP

Trong chuyến thăm Beirut hồi tháng 5, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas nhất trí với người đồng cấp Lebanon Joseph Aoun rằng vũ khí tại các trại tị nạn Palestine ở Lebanon sẽ được bàn giao cho giới chức sở tại.

Theo một quan chức Palestine, một số phe phái nước này ở Ain al-Helweh đã giao nộp vũ khí vào hồi tháng 9, song lực lượng Hamas chưa công bố kế hoạch giải giáp tại Lebanon.

Cơ quan Liên Hợp Quốc về Hỗ trợ và Việc làm cho Người tị nạn Palestine (UNRWA) cho biết khoảng 220.000 người tị nạn Palestine đang sống ở Lebanon. Theo thông lệ lâu đời, quân đội Lebanon không can thiệp vào tình hình tại các trại tị nạn và để những phe phái Palestine phụ trách vấn đề an ninh ở đó.

Phạm Giang (Theo AFP)